Український нокаутер Богачук отримав бій за титул чемпіона світу з боксу

Боксер Сергій Богачук. Фото: Instagram

Український нокаутер Сергій Богачук невдовзі може провести поєдинок за вакантний титул чемпіона світу. Наразі українцю потрібна згода суперника.

В WBC оголосили поєдинок за пояс тимчасового чемпіона світу, повідомив портал Bad Left Hook.

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Богачук — Фундора

Богачук наразі володіє титулом WBC Continental Americas, який дає йому перевагу в боротьбі за титул чемпіона світу.

Тому, коли виникла необхідність провести поєдинок за вакантний титул в першій середній вазі, то в WBC вибрали українця. До того ж цей пояс дозволив вінничанину перебувати на другій сходинці в рейтингу.

Суперником Богачука має стати п’ятий номер рейтингу Фундора, який раніше вже був тимчасовим чемпіоном світу.

Переможець бою, крім чемпіонського титулу, отримає поєдинок з першим номером рейтингу Чарльзом Конвеллом. Той, хто переможе Конвелла автоматично стане претендентом на повноцінний чемпіонський титул, яким наразі володіє Джермелл Чарло.

Додамо, що Фундора може відмовитись від бою й тоді наступним суперником вінничанина має стати шостий номер рейтингу.

Зазначимо, що Богачук останній поєдинок провів в липні 2023 року й виграв у ньому нокаутом. Фундора у квітні втратив тимчасовий титул після дострокової поразки Браяну Мендосі.

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