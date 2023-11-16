Український нокаутер Богачук отримав бій за титул чемпіона світу з боксу
Український нокаутер Сергій Богачук невдовзі може провести поєдинок за вакантний титул чемпіона світу. Наразі українцю потрібна згода суперника.
В WBC оголосили поєдинок за пояс тимчасового чемпіона світу, повідомив портал Bad Left Hook.
Битиметься за титул українець Богачук і Себастьян Фундора.
Богачук — Фундора
Богачук наразі володіє титулом WBC Continental Americas, який дає йому перевагу в боротьбі за титул чемпіона світу.
Тому, коли виникла необхідність провести поєдинок за вакантний титул в першій середній вазі, то в WBC вибрали українця. До того ж цей пояс дозволив вінничанину перебувати на другій сходинці в рейтингу.
Суперником Богачука має стати п’ятий номер рейтингу Фундора, який раніше вже був тимчасовим чемпіоном світу.
Переможець бою, крім чемпіонського титулу, отримає поєдинок з першим номером рейтингу Чарльзом Конвеллом. Той, хто переможе Конвелла автоматично стане претендентом на повноцінний чемпіонський титул, яким наразі володіє Джермелл Чарло.
Додамо, що Фундора може відмовитись від бою й тоді наступним суперником вінничанина має стати шостий номер рейтингу.
Зазначимо, що Богачук останній поєдинок провів в липні 2023 року й виграв у ньому нокаутом. Фундора у квітні втратив тимчасовий титул після дострокової поразки Браяну Мендосі.
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