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Богачук битиметься за тимчасовий пояс WBC з американцем Фундорою

25 січня 2024 22:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Богачук битиметься за тимчасовий пояс WBC з американцем Фундорою
Сергій Богачук. Фото: facebook/Святослав Осипов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук свій наступний бій проведе проти американця Себастьяна Фундори . На кону бою стоятиме титул тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі

Поєдинок відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі у рамках боксерського шоу від Premier Boxing Champions, передає Новини.LIVE.

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Сергій у свої 28 років провів на профі ринзі 24 поєдинки, 23 з яких виграв нокаутом, одного разу він програв Брендону Адамсу. У Фундори 20 перемог, одні нічия та одна поразка.

Переможець стане обов'язковим претендентом на пояс, яким володіє Джермелл Чарло, але існує ймовірність, що статус бою можуть підвищити до повноцінного титульного бою, якщо Чарло залишить пояс вакантним, про що нещодавно говорив сам український боксер.

Після швидкого нокауту 

Нагадаємо, що у своєму останньому бою в липні 2023 року Богачук провів успішний захист пояса чемпіона Континентальної Америки за версією WBC у першій середній вазі у поєдинку з колишнім претендентом на титул із Гани Патріком Аллоті.

Український боксер швидко розібрався з африканським суперником, здобувши перемогу вже в першому раунді протистояння.

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США
бокс
Сергій Богачук

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