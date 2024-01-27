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Богачук проведет бой за полноценный чемпионский пояс WBC

27 января 2024 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Богачук проведет бой за полноценный чемпионский пояс WBC
Сергей Богачук. Фото: Instagram/sbohachuk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бой украинского боксера первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) и американца Себастьяна Фундоры (20-1-1, 13 КО) будет, как и предполагалось, чемпионским в категории WBC. В то же время стало известно, что владевший этим поясом Джермелл Чарло не отказался от титула, а переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Об этом WBC сообщили на своем официальном сайте , передает Новини.LIVE.

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Бой между Богачуком и Фундорой состоится 30 марта в Лас-Вегасе США в рамках боксерского шоу от Premier Boxing Champions.

Будет сражаться за Украину

"Не могу дождаться случая драться за титул. В течение всей своей карьеры я работал, чтобы добиться шанса осуществить свою мечту в этом спорте. Отдам все, чтобы выиграть этот бой, потому что я борюсь не только за себя, но также за мою. Украину, раздираемую войной", — сказал Богачук.

Напомним, что в своем последнем поединке в июле 2023 года Богачук победил нокаутом в первом раунде Патрика Аллоти из Ганы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фундора в апреле уступил нокауту Брайану Мендоси, потерпев первое поражение в профессиональной карьере и потеряв титул временного чемпиона WBC.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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США
Украина
бокс
Сергей Богачук
Джермелл Чарло

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