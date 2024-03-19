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Украинского боксера Богачука "обокрали" с поединком за титул чемпиона мира

19 марта 2024 13:38
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Агабекян Карен
редактор
Украинского боксера Богачука "обокрали" с поединком за титул чемпиона мира
Украинский боксер Сергей Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За две недели до намеченной даты у украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука сорвался поединок с Себастьяном Фундорой. На кону был титул чемпиона мира по версии WBC.

Богачук остался без соперника и титульного поединка после того, как его соперник заменил Кита Турмана в бою с чемпионом мира по версии WBO Тимом Цзю, сообщил портал Новини.LIVE.

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Себастьян Фундора и Сергей Богачук. Фото: instagram.com/sbohachuk

Что случилось с титульным боем Богачука

В главном поединке шоу должны были подраться Турман и Цзю, но американец травмировался. Его заменили на Фундору.

Богачук оказался у разбитого корыта, поскольку у него забрали соперника, возможность подраться за вакантный титул WBC, и место в карде, который покажут на PPV.

Вместо Фундоры Богачук проведет бой против Брайана Мендосы, в предварительном карде, а на кону будет "временный" титул чемпиона мира по версии WBC.

Богачук не стал расстраиваться из-за "грабежа" и пообещал своим болельщиком устроить драматичное представление на шоу 30 марта.

"Я предупреждал вас, что это будет насыщенно. Шутки в сторону, я готов сойтись в поединке с кем угодно. Желаю успехов Фундоре. Мой поединок с Мендосой – подарок для всех моих поклонников. Не пропустите мою битву 30 марта. Приготовьтесь к шоу и наслаждайтесь им", — сказал Богачук.

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