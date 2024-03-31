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Богачук уничтожил своего соперника и стал временным чемпионом мира по боксу

31 марта 2024 08:32
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Агабекян Карен
редактор
Богачук уничтожил своего соперника и стал временным чемпионом мира по боксу
Новый временный чемпион мира Сергей Богачук из Винницы. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США состоялось большое боксерское шоу. В прелимах прошел поединок за временный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Брайаном Мендосой.

Богачук уверенно выиграл поединок, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первого раунда Богачук начал оказывать методичное давление на соперника, и он также контролировал центр ринга. Мендоса как смелый боксер старался ответить, но в плане комбинационной работы Сергей был лучше и продолжал агрессивно атаковать.

Богачук разбил Мендосе нос за первые четыре раунда и продолжал навязывать бой. Американец пытался выровнять ход боя, но украинец оставался впереди, контролируя дистанцию и нанося очень много ударов.

Сергей Богачук
Сергей Богачук против Брайана Мендосы. Фото: PBC

В заключительных раундах Мендоса проявил жесткость и упорство, и в одном эпизоде Сергей почувствовал его апперкот, но Богачук в присущей себе манере продолжал доминировать. Украинец продемонстрировал выдающееся выступление и завоевав титул решением судей: 118-110, 117-111 и 117-111.

Временный титул делает Богачука обязательным претендентом на бой с чемпионом Себастьяном Фундорой.

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