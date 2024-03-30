Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" намагається продовжити на рік контракт із голкіпером Андрієм Луніним. Зважаючи на неясність із травмованим Тібо Куртуа, пролонгація договору з українцем стала однією з основних цілей клубу.

Переговори нібито йдуть успішно, адже українцю вдвічі піднімуть зарплату, повідомляє Sport.es.

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На скільки піднімуть зарплату Луніну

За інформацією джерела, Лунін у клубі мав одну з найменших зарплат — 2,8 млн євро. У новому контракті клуб платитиме футболістові вдвічі більше — 5,6 млн євро.

В озвучених сумах не зважають на сплату податків. За новим контрактом Лунін після виплати податків зароблятиме трохи більше 3 млн євро. Пропозиція клубів Англійської прем'єр-ліги була щедрішою, але на боці "Реала" статус клубу, атмосфера в роздягальні і вже налагоджений побут в Іспанії.

Лунін цього сезону провів 23 матчі, де пропустив 19 м'ячів і десять матчів зіграв на "нуль". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Андрія у 16 млн євро.

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