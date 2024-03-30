​​​​​​​Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с Реалом

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"

Мадридский "Реал" пытается продлить на год контракт с голкипером Андреем Луниным. Ввиду неясности с травмированным Тибо Куртуа, пролонгация договора с украинцем стала одной из основных целей клуба.

Переговоры, якобы идут успешно, ведь украинцу в два раза поднимут зарплату, сообщает Sport.es.

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По информации источника, у Лунина в клубе была одна из самых маленьких зарплат — 2,8 млн евро. В новом контракте клуб будет платить футболисту в два раза больше — 5,6 млн евро.

Озвученные суммы не учитывают уплату налогов. По новому контракту Лунин после выплаты налогов будет зарабатывать чуть более 3 млн евро. Предложение клубов Английской премьер-лиги были более щедрыми, но на стороне "Реала" статус клуба, атмосфера в раздевалке и уже налаженный быт в Испании.

Лунин в текущем сезоне провел 23 матча, где пропустил 19 мячей и десять матчей сыграл на "ноль". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Андрея в 16 млн евро.

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