У Маліновського травма — на який термін вибув українець

Руслан Маліновський. Фото: Reuters

Тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно розкрив подробиці щодо травми гравця збірної України Руслана Малиновського. Щоправда точні строки повернення українця поки що невідомі.

Про це пише видання Repubblica, передає Новини.LIVE.

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Руслан Малиновський травмувався у поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії, коли "Дженоа" зіграла внічию з "Фрозіноне" (1:1). Український півзахисник вийшов на початку другого тайму, але, віддаючи пас, отримав пошкодження та був замінений.

Як стало відомо, у Малиновського травма флексора (м'яз-згинач) лівої ноги. Детальне обстеження буде проведено вже після католицьких Великодніх свят, тобто на початку наступного тижня. Тоді ж і стане відомим термін відновлення 30-річного українця. Про це розповів наставник "грифонів" Альберто Джилардіно.

Оцінка спортивного лікаря

"Руслан Малиновський травмував задню поверхню стегна. Варто зазначити, що механізм травми не зовсім типовий — Руслан відчув раптовий біль після передачі (тобто після раптової напруги)", — повідомив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Фахівець вважає, що такий механізм травм характерний для травм сухожилля. Тому, зважаючи на відео, є побоювання, що в травму м'язів може бути включено і сухожилля, що значно пролонгує будь-яке відновлення.

"1-й та 2-й ступеня травми – це тільки м'язи та фасції, а ось 3-й ступінь вже захоплює і сухожилля. Сподіваюся, що все обійдеться, але механізм травми був дуже насторожуючим, що може вказувати на третій ступінь", — каже лікар спортивної медицини.

Щодо причин, то Руслан зіграв на четвертий день після гри збірної України, що відповідає єврокубковому графіку команд.

"Зрозуміло, що він давно не грав через два дні на третій, хоча щодо відновлення, часу, коштів і методів мало бути достатньо. Звичайно, все це дається взнаки, але врешті-решт травми просто відбуваються", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

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