Бенфіка продасть Трубіна, але не цього року — деталі

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний тренер португальської "Бенфіки" Рогер Шмідт вважає Анатолія Трубіна одним із лідерів команди на полі. Наставник попросив керівництво клубу зберегти українця у складі ще щонайменше на сезон.

Декілька клубів із різних чемпіонатів зберігають інтерес до Трубіна, повідомляє Bild.

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Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" влітку 2023 року і за два місяці став основним воротарем команди. Впевнена гра молодого 22-річного голкіпера привернула до нього увагу європейських грандів, які стежать за прогресом українця та регулярно посилають скаутів на матчі "Бенфіки".

Трубін залишиться в Португалії ще на рік

Контракт воротаря із "орлами" діє до 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість Трубіна складає 25 млн євро. Проте "Бенфіка" не має наміру продавати Анатолія під час найближчого трансферного вікна.

Рогер Шмідт хоче залишити Трубіна в "Бенфіці", щоб українець допоміг команді наступного сезону поборотися за титул чемпіона Португалії. Ця ситуація повністю влаштовує мюнхенську Баварію, яка є головним претендентом на Трубіна.

Анатолій Трубін у збірній України. Фото: УАФ

Позиція основного воротаря в "Баварії" стане вакантною влітку 2025 року, коли з команди піде Мануель Ноєр. У Мюнхені хочуть, щоб ветерана замінив Анатолій Трубін. До того часу українець продовжуватиме виступати за "Бенфіку".

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