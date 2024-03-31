Жирона з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у Бетіса
У 30-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" на своєму полі приймала "Бетіс". З перших хвилин на поле вийшли українські футболісти каталонців Артем Довбик та Віктор Циганков.
"Жироні" вдалося виграти з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.
The Girona goal duck is broken for Dovbyk!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 31 березня 2024
Це вийде 2 місяці, але українські приходять до свого віндера в Bosnia останній день з pen у Real Betis!
Let's hope that spurs him onano goal streak until end of the season pic.twitter.com/jkBGKyEhjA
Artem Dovbyk with wonderful piece of finishing. Він мав іard для himself після well-taken pass inside the box and strikes ball into bottom left corner. pic.twitter.com/xBpLoyGptO— FootColic ⚽️ (@FootColic) March 31, 2024
Довбика знову прорвало
Обидва українські легіонери "Жирони" приїхали зі збірної України на позитивних емоціях. Тому Мічел поставив обох у стартовому складі.
Ставка на українців зіграла у середині першого тайму. Після подачі з флангу Довбик пробив головою та м'яч влучив у руку захисника. Арбітр після ВАР призначив пенальті, який реалізував Артем.
Наприкінці тайму після жахливої помилки захисника "Жирони" Лопеса гравець гостей Жозе зрівняв рахунок.
У другому таймі Довбик реалізував вихід віч-на-віч, але незабаром у "Бетіса" Жозе також оформив дубль після ще однієї грубої помилки захисників "Жирони".
Мічел наприкінці матчу зіграв із двома нападниками і вкотре не помилився. На 92-й хвилині Стуані зробив рахунок 3:2.
Зазначимо, що Довбик зіграв весь матч, а Циганкова замінили на 82 хвилині.
"Жирона" — "Бетіс" — 3:2
Голі: Довбик, 36 (пін.), 65, Стуані, 90+2 — В. Жозе, 45+4, 76
"Жирона": Гассаніга — Є. Гарсія, Лопес (Стуані, 83), Блінд — Коуту, Мартін (Хуанпе, 90+6), А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Еррера, 82), Порту (Торре, 83) — Довбик (Валері, 90+6)
"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселля, Ріад (Папастатопулос, 46), Абнер (Міранда, 77) — Родрігес, Іско — Форнальс, Фекір (Карвалью, 62), Перес (Авіла, 62, Родрі, 84) — Ст. Жозе
Попередження: Мартін, Торре, Еррера — Іско, Ріад, Авіла, Форнальс
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