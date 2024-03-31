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Жирона з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у Бетіса

31 березня 2024 19:42
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Агабекян Карен
редактор
Жирона з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у Бетіса
Артем Довбик приймає поздоровлення від партнерів за командою. Фото: Ла-Ліга
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 30-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" на своєму полі приймала "Бетіс". З перших хвилин на поле вийшли українські футболісти каталонців Артем Довбик та Віктор Циганков.

"Жироні" вдалося виграти з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Обидва українські легіонери "Жирони" приїхали зі збірної України на позитивних емоціях. Тому Мічел поставив обох у стартовому складі.

Ставка на українців зіграла у середині першого тайму. Після подачі з флангу Довбик пробив головою та м'яч влучив у руку захисника. Арбітр після ВАР призначив пенальті, який реалізував Артем.

Наприкінці тайму після жахливої помилки захисника "Жирони" Лопеса гравець гостей Жозе зрівняв рахунок.

У другому таймі Довбик реалізував вихід віч-на-віч, але незабаром у "Бетіса" Жозе також оформив дубль після ще однієї грубої помилки захисників "Жирони".

Мічел наприкінці матчу зіграв із двома нападниками і вкотре не помилився. На 92-й хвилині Стуані зробив рахунок 3:2.

Зазначимо, що Довбик зіграв весь матч, а Циганкова замінили на 82 хвилині.

"Жирона" — "Бетіс" — 3:2
Голі: Довбик, 36 (пін.), 65, Стуані, 90+2 — В. Жозе, 45+4, 76

"Жирона": Гассаніга — Є. Гарсія, Лопес (Стуані, 83), Блінд — Коуту, Мартін (Хуанпе, 90+6), А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Еррера, 82), Порту (Торре, 83) — Довбик (Валері, 90+6)

"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселля, Ріад (Папастатопулос, 46), Абнер (Міранда, 77) — Родрігес, Іско — Форнальс, Фекір (Карвалью, 62), Перес (Авіла, 62, Родрі, 84) — Ст. Жозе

Попередження: Мартін, Торре, Еррера — Іско, Ріад, Авіла, Форнальс

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футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Жирона
українські легіонери (футбол)

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