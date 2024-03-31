Жирона с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у Бетиса
В 30-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле принимала "Бетис". С первых минут на поле вышли украинские футболисты каталонцев Артем Довбик и Виктор Цыганков.
"Жироне" удалось выиграть со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.
The Girona goal duck is broken for Dovbyk!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 31, 2024
It’s taken 2 months but the Ukrainian adds to his winner v Bosnia last week with a pen v Real Betis!
Let’s hope that spurs him onto another goal streak until the end of the season pic.twitter.com/jkBGKyEhjA
Artem Dovbyk with a wonderful piece of finishing. He makes a yard for himself after a well-taken pass inside the box and strikes the ball into the bottom left corner.pic.twitter.com/xBpLoyGptO— FootColic ⚽️ (@FootColic) March 31, 2024
Довбика снова прорвало
Оба украинских легионера "Жироны" приехали со сборной Украины на позитивных эмоциях. Поэтому Мичел поставил обоих в стартовом составе.
Ставка на украинцев сыграла в середине первого тайма. После подачи с фланга Довбик пробил головой и мяч попал в руку защитника. Арбитр после ВАР назначил пенальти, который реализовал Артем.
В концовке тайма после ужасной ошибки защитника "Жироны" Лопеса игрок гостей Жозе сравнял счет.
Во втором тайме Довбик реализовал выход один на один, но вскоре у "Бетиса" Жозе также оформил дубль после еще одной грубой ошибки защитников "Жироны".
Мичел в концовке матча сыграл с двумя нападающими и в очередной раз не ошибся. На 92-й минуте Стуани сделал счет 3:2.
Отметим, что Довбик сыграл весь матч, а Цыганкова заменили на 82-й минуте.
"Жирона" — "Бетіс" — 3:2
Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 — В. Жозе, 45+4, 76
"Жирона": Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес (Стуані, 83), Блінд — Коуту, Мартін (Хуанпе, 90+6), А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Еррера, 82), Порту (Торре, 83) — Довбик (Валері, 90+6)
"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселья, Ріад (Папастатопулос, 46), Абнер (Міранда, 77) — Родрігес, Іско — Форнальс, Фекір (Карвалью, 62), Перес (Авіла, 62, Родрі, 84) — В. Жозе
Попередження: Мартін, Торре, Еррера — Іско, Ріад, Авіла, Форнальс
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