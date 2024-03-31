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Жирона с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у Бетиса

31 марта 2024 19:42
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Агабекян Карен
редактор
Жирона с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у Бетиса
Артем Довбик принимает поздравления от партнеров по команде. Фото: Ла Лига
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 30-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле принимала "Бетис". С первых минут на поле вышли украинские футболисты каталонцев Артем Довбик и Виктор Цыганков.

"Жироне" удалось выиграть со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Оба украинских легионера "Жироны" приехали со сборной Украины на позитивных эмоциях. Поэтому Мичел поставил обоих в стартовом составе.

Ставка на украинцев сыграла в середине первого тайма. После подачи с фланга Довбик пробил головой и мяч попал в руку защитника. Арбитр после ВАР назначил пенальти, который реализовал Артем.

В концовке тайма после ужасной ошибки защитника "Жироны" Лопеса игрок гостей Жозе сравнял счет.

Во втором тайме Довбик реализовал выход один на один, но вскоре у "Бетиса" Жозе также оформил дубль после еще одной грубой ошибки защитников "Жироны".

Мичел в концовке матча сыграл с двумя нападающими и в очередной раз не ошибся. На 92-й минуте Стуани сделал счет 3:2.

Отметим, что Довбик сыграл весь матч, а Цыганкова заменили на 82-й минуте.

"Жирона" — "Бетіс" — 3:2
Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 — В. Жозе, 45+4, 76

"Жирона": Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес (Стуані, 83), Блінд — Коуту, Мартін (Хуанпе, 90+6), А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Еррера, 82), Порту (Торре, 83) — Довбик (Валері, 90+6)

"Бетіс": Сілва — Руїбаль, Песселья, Ріад (Папастатопулос, 46), Абнер (Міранда, 77) — Родрігес, Іско — Форнальс, Фекір (Карвалью, 62), Перес (Авіла, 62, Родрі, 84) — В. Жозе

Попередження: Мартін, Торре, Еррера — Іско, Ріад, Авіла, Форнальс

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футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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