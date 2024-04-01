Левандовский и Канселу не сыграют за Барселону в Эль Класико против Реала
В одном из матчей 30 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла дома "Лас-Пальмас". Единственный гол в поединке забил бразилец Рафинья.
Сразу несколько игроков "Барселоны" могут пропустить два следующих противостояния с участием своей команды, сообщает Marca.
На матч против "Лас-Пальмаса" несколько футболистов "Барселоны" вышли под угрозой дисквалификации. Следующая желтая карточка для каждого из них автоматически означала бы дисквалификацию на следующий поединок.
По календарю свой следующий матч "Барселона" сыграет на выезде против "Кадиса". А затем соперником "сине-гранатовых" станет мадридский "Реал". Роберт Левандовский и Жоау Канселу получили в противостоянии с "Лас-Пальмасом" желтые карточки, и теперь они пропустят игру с "Кадисом".
Наказание для "Барселоны"
"Обнуление" по желтым карточкам является типичной хитростью в футболе, которой пользуются во многих командах, чтобы не потерять возможность сыграть в важных матчах. Однако уловка, которой воспользовались Канселу и Левандовский, может негативно повлиять на "Барселону".
Дисциплинарный комитет испанской Ла Лиги требует, чтобы Левандовский и Канселу были дисквалифицированы не только на матч с "Кадисом", но и на игру с "Реалом". Если это решение будет принято, "Барселона" сыграет в "Эль Класико" не оптимальным составом.
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