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Левандовский и Канселу не сыграют за Барселону в Эль Класико против Реала

1 апреля 2024 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский и Канселу не сыграют за Барселону в Эль Класико против Реала
Жоау Феликс, Рафинья и Канселу празднуют гол. Фото: Reuters/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В одном из матчей 30 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла дома "Лас-Пальмас". Единственный гол в поединке забил бразилец Рафинья. 

Сразу несколько игроков "Барселоны" могут пропустить два следующих противостояния с участием своей команды, сообщает Marca

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На матч против "Лас-Пальмаса" несколько футболистов "Барселоны" вышли под угрозой дисквалификации. Следующая желтая карточка для каждого из них автоматически означала бы дисквалификацию на следующий поединок. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский во время атаки. Фото: Reuters/Bruna Casas

По календарю свой следующий матч "Барселона" сыграет на выезде против "Кадиса". А затем соперником "сине-гранатовых" станет мадридский "Реал". Роберт Левандовский и Жоау Канселу получили в противостоянии с "Лас-Пальмасом" желтые карточки, и теперь они пропустят игру с "Кадисом". 

Наказание для "Барселоны" 

"Обнуление" по желтым карточкам является типичной хитростью в футболе, которой пользуются во многих командах, чтобы не потерять возможность сыграть в важных матчах. Однако уловка, которой воспользовались Канселу и Левандовский, может негативно повлиять на "Барселону". 

Дисциплинарный комитет испанской Ла Лиги требует, чтобы Левандовский и Канселу были дисквалифицированы не только на матч с "Кадисом", но и на игру с "Реалом". Если это решение будет принято, "Барселона" сыграет в "Эль Класико" не оптимальным составом. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

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спорт
футбол
Роберт Левандовский
Барселона
Испанская Ла Лига
Эль Классико
Жоау Канселу

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