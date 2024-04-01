Левандовский и Канселу не сыграют за Барселону в Эль Класико против Реала

Жоау Феликс, Рафинья и Канселу празднуют гол. Фото: Reuters/Bruna Casas

В одном из матчей 30 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла дома "Лас-Пальмас". Единственный гол в поединке забил бразилец Рафинья.

Сразу несколько игроков "Барселоны" могут пропустить два следующих противостояния с участием своей команды, сообщает Marca.

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На матч против "Лас-Пальмаса" несколько футболистов "Барселоны" вышли под угрозой дисквалификации. Следующая желтая карточка для каждого из них автоматически означала бы дисквалификацию на следующий поединок.

Роберт Левандовский во время атаки. Фото: Reuters/Bruna Casas

По календарю свой следующий матч "Барселона" сыграет на выезде против "Кадиса". А затем соперником "сине-гранатовых" станет мадридский "Реал". Роберт Левандовский и Жоау Канселу получили в противостоянии с "Лас-Пальмасом" желтые карточки, и теперь они пропустят игру с "Кадисом".

Наказание для "Барселоны"

"Обнуление" по желтым карточкам является типичной хитростью в футболе, которой пользуются во многих командах, чтобы не потерять возможность сыграть в важных матчах. Однако уловка, которой воспользовались Канселу и Левандовский, может негативно повлиять на "Барселону".

Дисциплинарный комитет испанской Ла Лиги требует, чтобы Левандовский и Канселу были дисквалифицированы не только на матч с "Кадисом", но и на игру с "Реалом". Если это решение будет принято, "Барселона" сыграет в "Эль Класико" не оптимальным составом.

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