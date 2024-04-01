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Левандовський та Канселу не зіграють за Барселону в Ель Класіко проти Реала

1 квітня 2024 10:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Левандовський та Канселу не зіграють за Барселону в Ель Класіко проти Реала
Жоау Фелікс, Рафінья та Канселу святкують гол. Фото: Reuters/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В одному з матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" обіграла вдома "Лас-Пальмас". Єдиний гол у поєдинку забив бразилець Рафінья.

Одразу кілька гравців "Барселони" можуть пропустити два наступні протистояння за участю своєї команди, повідомляє Marca.

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На матч проти "Лас-Пальмасу" декілька футболістів "Барселони" вийшли під загрозу дискваліфікації. Наступна жовта картка для кожного з них автоматично означала б дискваліфікацію на наступний поєдинок.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський під час атаки. Фото: Reuters/Bruna Casas

За календарем свій наступний матч "Барселона" зіграє на виїзді проти "Кадісу". А потім суперником "синьо-гранатових" стане мадридський "Реал". Роберт Левандовський та Жоау Канселу отримали у протистоянні з "Лас-Пальмасом" жовті картки, і тепер вони пропустять гру з "Кадісом".

Покарання для "Барселони"

"Обнулення" за жовтими картками є типовою хитрістю у футболі, якою користуються у багатьох командах, щоб не втратити можливість зіграти у важливих матчах. Проте прийом, яким скористалися Канселу та Левандовський, може негативно вплинути на "Барселону".

Дисциплінарний комітет іспанської Ла-Ліги вимагає, щоб Левандовський та Канселу були дискваліфіковані не лише на матч із "Кадісом", а й на гру з "Реалом". Якщо це рішення буде ухвалено, "Барселона" зіграє у "Ель Класико" не оптимальним складом.

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спорт
футбол
Роберт Левандовський
Барселона
Іспанська Ла Ліга
Ель Класико
Жоау Канселу

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