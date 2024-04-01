Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кімміх відмовився залишатися в Баварії — на нього претендують п'ять топових клубів arrow

Кімміх відмовився залишатися в Баварії — на нього претендують п'ять топових клубів

1 квітня 2024 12:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Кімміх відмовився залишатися в Баварії — на нього претендують п'ять топових клубів
Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мюнхенська "Баварія" близька до того, щоб втратити одного зі своїх лідерів. Команду може залишити Йозуа Кімміх.

Футболіст не хоче продовжувати контракт, повідомив журналіст Екрем Конур.

Читайте також:
Йозуа Кімміх
Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32

"Баварія" може залишитися без Кімміха

За інформацією джерела, Кімміх не хоче продовжувати контракт через неясність із головним тренером. Після закінчення сезону команду покине Томас Тухель, але невідомо хто його замінить.

Залежно від того, кого призначать головним тренером, Кімміх може змінити своє рішення.

За ситуацією стежать "Барселона", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед", які готові підписати футболіста. Вони також можуть дати йому більш солідний контракт ніж в "Баварії".

29-річний німецький футболіст перейшов у "Баварію" у 2015-му році зі "Штутгарта" за 8,50 млн євро.

За "Баварію" Кімміх провів 379 матчів, у яких забив 41 м'яч і зробив 102 асисти. У поточному сезоні у гравця у 32 матчах один гол та вісім гольових пасів.

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 60 млн євро.

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна, але не цього року — деталі.

Андрій Ярмоленко розповів , чи готовий грати за "Динамо".

Левандовський та Канселу не зіграють за "Барселону" в Ель Класико проти "Реала".

"Жирона" з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у "Бетіса".

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

Футбол трансфери
Баварія
Бундесліга
Йозуа Кімміх

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК