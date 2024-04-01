Кімміх відмовився залишатися в Баварії — на нього претендують п'ять топових клубів

Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32

Мюнхенська "Баварія" близька до того, щоб втратити одного зі своїх лідерів. Команду може залишити Йозуа Кімміх.

Футболіст не хоче продовжувати контракт, повідомив журналіст Екрем Конур.

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Лідер "Баварії" Йозуа Кімміх. Фото: instagram.com/jok_32

"Баварія" може залишитися без Кімміха

За інформацією джерела, Кімміх не хоче продовжувати контракт через неясність із головним тренером. Після закінчення сезону команду покине Томас Тухель, але невідомо хто його замінить.

Залежно від того, кого призначать головним тренером, Кімміх може змінити своє рішення.

За ситуацією стежать "Барселона", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед", які готові підписати футболіста. Вони також можуть дати йому більш солідний контракт ніж в "Баварії".

29-річний німецький футболіст перейшов у "Баварію" у 2015-му році зі "Штутгарта" за 8,50 млн євро.

За "Баварію" Кімміх провів 379 матчів, у яких забив 41 м'яч і зробив 102 асисти. У поточному сезоні у гравця у 32 матчах один гол та вісім гольових пасів.

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 60 млн євро.

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