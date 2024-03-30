Реал домовився про особистий контракт із зіркою Баварії

Футболісти мюнхенської "Баварії". Фото: "Баварія"

Мадридський "Реал" наступного сезону зробить свій лівий фланг одним із найсильніших у світовому футболі. До вінгера Вінісіуса Жуніора підпишуть одного з найкращих захисників.

За інформацією AS, "Реал" за відносно малі гроші отримає топового футболіста.

Читайте також:

Альфонсо Девіс переходить у "Реал". Фото: "Баварія"

"Реал" готує перехід гравця "Баварії"

За інформацією джерела, мадридський "Реал" домовився про особистий контракт із 23-річним лідером мюнхенської "Баварії" та збірною Канади Альфонсо Девісом.

Наразі відомо, що сторонам залишилося домовитися з футболістом щодо незначних питань.

Більше проблем у "Реала" виникло у переговорах із "Баварією". Німецький клуб хоче отримати за футболіста 50 млн євро. У Мадриді ж розуміють, що влітку 2025 року Девіс стане вільним агентом і може перейти до них безкоштовно. Тому іспанці дають лише 25-30 млн євро.

Зазначимо, що раніше Девіс відмовився продовжувати контракт із "Баварією". Цікаво, що авторитетний статистичний портал оцінює Альфонсо у 60 млн євро.

У нинішньому сезоні Девіс зіграв у 31 матчі за "Баварію" і відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця.

Тренер "Валенсії" дав оцінку грі Яремчука за збірну України.

Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

Ромелу Лукаку може завершити кар'єру через принциповість "Челсі".