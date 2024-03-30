Реал домовився про особистий контракт із зіркою Баварії
Мадридський "Реал" наступного сезону зробить свій лівий фланг одним із найсильніших у світовому футболі. До вінгера Вінісіуса Жуніора підпишуть одного з найкращих захисників.
За інформацією AS, "Реал" за відносно малі гроші отримає топового футболіста.
"Реал" готує перехід гравця "Баварії"
За інформацією джерела, мадридський "Реал" домовився про особистий контракт із 23-річним лідером мюнхенської "Баварії" та збірною Канади Альфонсо Девісом.
Наразі відомо, що сторонам залишилося домовитися з футболістом щодо незначних питань.
Більше проблем у "Реала" виникло у переговорах із "Баварією". Німецький клуб хоче отримати за футболіста 50 млн євро. У Мадриді ж розуміють, що влітку 2025 року Девіс стане вільним агентом і може перейти до них безкоштовно. Тому іспанці дають лише 25-30 млн євро.
Зазначимо, що раніше Девіс відмовився продовжувати контракт із "Баварією". Цікаво, що авторитетний статистичний портал оцінює Альфонсо у 60 млн євро.
У нинішньому сезоні Девіс зіграв у 31 матчі за "Баварію" і відзначився одним голом та трьома результативними передачами.
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