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Реал домовився про особистий контракт із зіркою Баварії

30 березня 2024 11:22
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Агабекян Карен
редактор
Реал домовився про особистий контракт із зіркою Баварії
Футболісти мюнхенської "Баварії". Фото: "Баварія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" наступного сезону зробить свій лівий фланг одним із найсильніших у світовому футболі. До вінгера Вінісіуса Жуніора підпишуть одного з найкращих захисників.

За інформацією AS, "Реал" за відносно малі гроші отримає топового футболіста.

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За інформацією джерела, мадридський "Реал" домовився про особистий контракт із 23-річним лідером мюнхенської "Баварії" та збірною Канади Альфонсо Девісом.

Наразі відомо, що сторонам залишилося домовитися з футболістом щодо незначних питань.

Більше проблем у "Реала" виникло у переговорах із "Баварією". Німецький клуб хоче отримати за футболіста 50 млн євро. У Мадриді ж розуміють, що влітку 2025 року Девіс стане вільним агентом і може перейти до них безкоштовно. Тому іспанці дають лише 25-30 млн євро.

Зазначимо, що раніше Девіс відмовився продовжувати контракт із "Баварією". Цікаво, що авторитетний статистичний портал оцінює Альфонсо у 60 млн євро.

У нинішньому сезоні Девіс зіграв у 31 матчі за "Баварію" і відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

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футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Баварія
Альфонсо Девіс

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