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Бразилець Вінісіус повернеться з Реалу в Шахтар

30 березня 2024 09:28
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бразилець Вінісіус повернеться з Реалу в Шахтар
Вінісіус Тобіас. Twitter/theMadridZone
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький "Шахтар" влітку поверне свого бразильського легіонера Вінісіуса з мадридського "Реалу". Щоправда, йдеться не про основного гравця збірної Бразилії Вінісіуса Джуніора, а про Тобіаса, який був в оренді в "Кастільї".

Про його повернення до України пише AS, передає Новини.LIVE.

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За інформацією видання, мадридський "Реал" вирішив не викуповувати бразильця. При тому, що останній сезон Тобіас провів у "Кастільї", мадридці можуть викупити його лише за 15 млн євро. 

Однак, скоріше за все, робити цього "вершкові" не стануть. Останнім часом гравець перестав бути частиною планів мадридців і навіть випав з основи "Кастільї".

Контракт із "Шахтарем" чинний ще два роки

Якщо "Реал" не буде активувати опцію викупу, Вінісіус Тобіас влітку повернеться до "Шахтаря", контракт з яким розрахований до 2026 року.

Вінісіус Тобіас почав свою кар'єру в бразильському "Інтернасьйоналі" в 2016 році та потрапив до списку Next Generation 2021 року, складеного газетою "Ґардіан", у якому було висвітлено найкращих молодих футболістів світу, на думку редакції.

У 2022 році Тобіас приєднався до "Шахтаря", але через початок повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії. Оскільки в складі "Реалу" вже були зайняті всі місця для легіонерів-громадян країн — не членів ЄС для основної команди, Вінісіус Тобіас був переведений до "Кастільї".

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Бразилія
ФК Шахтар
Реал Мадрид
Вінісіус Жуніор

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