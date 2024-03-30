Бразилець Вінісіус повернеться з Реалу в Шахтар
Донецький "Шахтар" влітку поверне свого бразильського легіонера Вінісіуса з мадридського "Реалу". Щоправда, йдеться не про основного гравця збірної Бразилії Вінісіуса Джуніора, а про Тобіаса, який був в оренді в "Кастільї".
Про його повернення до України пише AS, передає Новини.LIVE.
За інформацією видання, мадридський "Реал" вирішив не викуповувати бразильця. При тому, що останній сезон Тобіас провів у "Кастільї", мадридці можуть викупити його лише за 15 млн євро.
Однак, скоріше за все, робити цього "вершкові" не стануть. Останнім часом гравець перестав бути частиною планів мадридців і навіть випав з основи "Кастільї".
Контракт із "Шахтарем" чинний ще два роки
Якщо "Реал" не буде активувати опцію викупу, Вінісіус Тобіас влітку повернеться до "Шахтаря", контракт з яким розрахований до 2026 року.
Vinícius Tobías deixará o Real Madrid. Sua opção de compra não será ativada.— Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) March 29, 2024
[@diarioas] pic.twitter.com/Lbsp09DbT1
Вінісіус Тобіас почав свою кар'єру в бразильському "Інтернасьйоналі" в 2016 році та потрапив до списку Next Generation 2021 року, складеного газетою "Ґардіан", у якому було висвітлено найкращих молодих футболістів світу, на думку редакції.
У 2022 році Тобіас приєднався до "Шахтаря", але через початок повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії. Оскільки в складі "Реалу" вже були зайняті всі місця для легіонерів-громадян країн — не членів ЄС для основної команди, Вінісіус Тобіас був переведений до "Кастільї".
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