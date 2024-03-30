Бразилец Винисиус вернется из Реала в Шахтер

Винисиус Тобиас. Twitter/theMadridZone

Донецкий "Шахтер" летом вернет своего бразильского легионера Винисиуса из мадридского "Реала". Правда, речь не об основном игроке сборной Бразилии Винисиусе Джуниоре, а о Тобиасе, который был в аренде в "Кастилье".

О его возвращении в Украину пишет AS, передает Новини.LIVE.

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По информации издания, мадридский "Реал" решил не выкупать бразильца. При том, что последний сезон Тобиас провел в Кастилье, мадридцы могут выкупить его всего за 15 млн евро.

Однако, скорее всего, делать этого "сливочные" не станут. В последнее время игрок не является частью планов мадридцев и даже выпал из основы "Кастильи".

Контракт с "Шахтером" действует еще два года

Если "Реал" не будет активировать опцию выкупа, Винисиус Тобиас летом вернется в "Шахтер", контракт с которым рассчитан до 2026 года.

Vinícius Tobías dejará о Real Madrid. Sua opção de compra não será ativada.



[ @diarioas ] pic.twitter.com/Lbsp09DbT1 — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) 29 марта, 2024

Винисиус Тобиас начал свою карьеру в бразильском "Интернасьонале" в 2016 году и попал в список Next Generation 2021 года, составленный газетой "Гардиан", в котором были освещены лучшие молодые футболисты мира, по мнению редакции.

В 2022 году Тобиас присоединился к "Шахтеру", но из-за начала полномасштабного вторжения переехал в Испанию. Поскольку в составе "Реала" уже были заняты все места для легионеров-граждан стран — не членов ЕС для основной команды, Винисиус Тобиас был переведен в "Кастилью".

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