Реал договорился о личном контракте со звездой Баварии
Мадридский "Реал" на следующий сезон сделает свой левый фланг одним из самых сильных в мировом футболе. К вингеру Винисиусу Жуниору подпишут одного из лучших защитников.
По информации AS, "Реал" за относительно малые деньги получит топового футболиста.
"Реал" готовит переход игрока "Баварии"
По информации источника, мадридский "Реал" договорился о личном контракте с 23-летним лидером мюнхенской "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвисом.
На текущий момент известно, что сторонам осталось договориться с футболистом по незначительным вопросам.
Больше проблем у "Реала" возникло в переговорах с "Баварией". Немецкий клуб хочет получить за футболиста 50 млн евро. В Мадриде же понимают, что летом 2025 года Дэвис станет свободным агентом и может перейти к ним бесплатно. Поэтому испанцы дают лишь 25-30 млн евро.
Отметим, что ранее Дэвис отказался продлевать контракт с "Баварией". Интересно, что авторитетный статистический портал оценивает Альфонсо в 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Дэвис сыграл в 31 матче за "Баварию" и отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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