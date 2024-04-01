Ярмоленко розповів, чи готовий грати за Динамо

Андрій Ярмоленко перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках 22 туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на виїзді розгромило "Ворсклу" з рахунком 5:1. Лідер київської команди Андрій Ярмоленко встиг взяти участь у цій перемозі.

Ярмоленко вийшов на заміну та забив останній гол у матчі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Андрій Ярмоленко дав інтерв'ю після фінального свистка, який зафіксував переконливу перемогу "Динамо". Півзахисник був відсутній на полі пів року через тяжку травму і насамперед подякував медичному штабу, масажистам і всьому персоналу, який допоміг йому відновитися і набрати форму.

Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко заявив, що у його голі велика заслуга гравця, який зробив результативну передачу. Це був Володимир Бражко, який раніше у цьому матчі й сам відзначився забитим м'ячем.

Окремою темою розмови стала конкуренція Ярмоленка із Владиславом Кабаєвим. Андрій вважає, що вони обидва роблять один одному сильнішими, і в команді чудова атмосфера. Кожен футболіст працює для того, щоб "Динамо" продовжувало перемагати.

Ярмоленко виходить на поле замість Кабаєва. Фото: пресслужба "Динамо"

Як гратиме Ярмоленко

Проте Ярмоленко поки що не готовий виходити на поле в основному складі. Він не впевнений, що зможе зіграти у наступному матчі "Динамо" (проти "Зорі" — Ред.).

"Тренерському штабу видніше з боку, в якому стані я зараз перебуваю. Не можна після такої паузи майже за шість місяців вийти відразу і зіграти 90 хвилин, треба поступово підходити до цього", — заявив Ярмоленко.

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