Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко рассказал, готов ли играть за Динамо arrow

Ярмоленко рассказал, готов ли играть за Динамо

1 апреля 2024 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко рассказал, готов ли играть за Динамо
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 22 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1. Лидер киевской команды Андрей Ярмоленко успел принять участие в этой победе. 

Ярмоленко вышел на замену и забил последний гол в матче, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Андрей Ярмоленко дал интервью после финального свистка, который зафиксировал убедительную победу "Динамо". Полузащитник отсутствовал на поле полгода из-за тяжелой травмы и первым делом поблагодарил медицинский штаб, массажистов и весь персонал, который помог ему восстановиться и набрать форму. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко заявил, что в его голе большая заслуга игрока, который сделал результативную передачу. Это был Владимир Бражко, который ранее в этом матче и сам отметился забитым мячом. 

Отдельной темой разговора стала конкуренция Ярмоленко с Владиславом Кабаевым. Андрей считает, что они оба делают друг другу сильнее, и в команде прекрасная атмосфера. Каждый футболист работает для того, чтобы "Динамо" продолжало побеждать. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко выходит на поле вместо Кабаева. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как будет играть Ярмоленко

Однако Ярмоленко пока не готов выходить на поле в основном составе. Он не уверен, что сможет сыграть в следующем матче "Динамо" (против "Зари" — Ред.). 

"Тренерскому штабу виднее со стороны, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Нельзя после такой паузы почти в шесть месяцев выйти сразу и сыграть 90 минут, надо постепенно подходить к этому", — заявил Ярмоленко. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

Левандовский и Канселу не сыграют за "Барселону" в Эль Класико против "Реала".

"Жирона" с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у "Бетиса".

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

У Малиновского травма — на какой срок выбыл украинец.

спорт
футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
Владислав Кабаев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК