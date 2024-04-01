Ярмоленко рассказал, готов ли играть за Динамо

Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках 22 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1. Лидер киевской команды Андрей Ярмоленко успел принять участие в этой победе.

Ярмоленко вышел на замену и забил последний гол в матче, напоминает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Андрей Ярмоленко дал интервью после финального свистка, который зафиксировал убедительную победу "Динамо". Полузащитник отсутствовал на поле полгода из-за тяжелой травмы и первым делом поблагодарил медицинский штаб, массажистов и весь персонал, который помог ему восстановиться и набрать форму.

Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко заявил, что в его голе большая заслуга игрока, который сделал результативную передачу. Это был Владимир Бражко, который ранее в этом матче и сам отметился забитым мячом.

Отдельной темой разговора стала конкуренция Ярмоленко с Владиславом Кабаевым. Андрей считает, что они оба делают друг другу сильнее, и в команде прекрасная атмосфера. Каждый футболист работает для того, чтобы "Динамо" продолжало побеждать.

Ярмоленко выходит на поле вместо Кабаева. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как будет играть Ярмоленко

Однако Ярмоленко пока не готов выходить на поле в основном составе. Он не уверен, что сможет сыграть в следующем матче "Динамо" (против "Зари" — Ред.).

"Тренерскому штабу виднее со стороны, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Нельзя после такой паузы почти в шесть месяцев выйти сразу и сыграть 90 минут, надо постепенно подходить к этому", — заявил Ярмоленко.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали.

Левандовский и Канселу не сыграют за "Барселону" в Эль Класико против "Реала".

"Жирона" с дублем Довбика в конце матча вырвала победу у "Бетиса".

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

У Малиновского травма — на какой срок выбыл украинец.