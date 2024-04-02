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Бій Ломаченко з Берінчиком — в Усика розповіли деталі

2 квітня 2024 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бій Ломаченко з Берінчиком — в Усика розповіли деталі
Денис Берінчик під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/berinchyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські боксери можуть встановити історичне досягнення, якщо погодяться на бій за титул чемпіона світу у легкій вазі за версіями декількох федерацій. Об'єднати пояси можуть Денис Берінчик та Василь Ломаченко.

Промоутер Олександра Усика прокоментував можливість організації такого бою в інтерв'ю YouTube-порталу "Тайк Майсон".

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Вже 12 травня Василь Ломаченко вийде на ринг із Джорджем Камбососом. На кону стоятиме пояс чемпіона світу з боксу у легкій вазі за версією IBF. Декілька днів потому, 18 травня, Денис Берінчик битиметься з Емануелем Наваррете за чемпіонський пояс за версією WBO.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скриншот YouTube

Бій Ломаченко з Берінчиком

Відомий промоутер Олександр Красюк відповів на запитання, чи можливий бій 36-річного Ломанченка із 35-річним Берінчиком. На думку глави компанії K2 Promotions, найімовірнішим є об'єднавчий поєдинок між Берінчиком і Шакуром Стівенсоном. Переможець цього протистояння міг би зібрати одразу декілька титулів.

Василь Ломаченко
Бій Ломаченко із Хейні. Фото: скриншот YouTube

Красюк вважає, що ймовірність суперництва Ломаченка з Берінчиком все одно залишається. На думку промоутера, цей бій став би історичною подією для України.

"Чим більше чемпіонів буде в Україні, тим частіше звучатиме наш гімн, підніматиметься наш прапор, і тим більше згадок у світових медіа буде про нашу державу", — розповів Красюк.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Василь Ломаченко
Денис Берінчик

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