Справжній берсерк: відео епічного виходу Берінчика
У Вроцлаві завершився чемпіон за версією WBO International Денис Берінчик зустрівся зі шведом Ентоні Їгітом. Бій був реваншем за Олімпійські ігри-2012, коли українець виграв у рівному поєдинку.
Перед поєдинком Берінчик знову порадував яскравим виходом на бій, повідомляє портал Новини.LIVE.
Берінчик у цьому поєдинку здобув свою 18-ту перемогу у професійному боксі.
Денис Берінчик виходить у ринг із топором із написом Слава Україні! 🪓👀🇺🇦 pic.twitter.com/soy6Ktvk0Y— XSPORT.ua (@xsport_ua) August 26, 2023
Цього разу Денис став вікінгом
До поєдинку зі шведом Їгітом Берінчик підготував костюм вікінга, в якому з'явився на ринзі.
Своїм костюмом українець показав, що буде агресором у справжній безкомпромісній бійці. Саме це Денису і вдалося зробити найкращим чином, адже нарізки з дванадцятим раундом ще довго будуть у різних хітпарадах, оскільки бійці три хвилини стояли один навпроти одного й обмінювалися ударами.
За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Берінчику.
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