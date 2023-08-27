Справжній берсерк: відео епічного виходу Берінчика

Денис Берінчик — вікінг. Фото: скріншот

У Вроцлаві завершився чемпіон за версією WBO International Денис Берінчик зустрівся зі шведом Ентоні Їгітом. Бій був реваншем за Олімпійські ігри-2012, коли українець виграв у рівному поєдинку.

Перед поєдинком Берінчик знову порадував яскравим виходом на бій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Денис Берінчик виходить у ринг із топором із написом Слава Україні! 🪓👀🇺🇦 pic.twitter.com/soy6Ktvk0Y — XSPORT.ua (@xsport_ua) August 26, 2023

Цього разу Денис став вікінгом

До поєдинку зі шведом Їгітом Берінчик підготував костюм вікінга, в якому з'явився на ринзі.

Своїм костюмом українець показав, що буде агресором у справжній безкомпромісній бійці. Саме це Денису і вдалося зробити найкращим чином, адже нарізки з дванадцятим раундом ще довго будуть у різних хітпарадах, оскільки бійці три хвилини стояли один навпроти одного й обмінювалися ударами.

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Берінчику.

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