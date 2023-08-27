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Справжній берсерк: відео епічного виходу Берінчика

27 серпня 2023 00:19
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Агабекян Карен
редактор
Справжній берсерк: відео епічного виходу Берінчика
Денис Берінчик — вікінг. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Вроцлаві завершився чемпіон за версією WBO International Денис Берінчик зустрівся зі шведом Ентоні Їгітом. Бій був реваншем за Олімпійські ігри-2012, коли українець виграв у рівному поєдинку.

Перед поєдинком Берінчик знову порадував яскравим виходом на бій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Берінчик у цьому поєдинку здобув свою 18-ту перемогу у професійному боксі.

Цього разу Денис став вікінгом

До поєдинку зі шведом Їгітом Берінчик підготував костюм вікінга, в якому з'явився на ринзі.

Своїм костюмом українець показав, що буде агресором у справжній безкомпромісній бійці. Саме це Денису і вдалося зробити найкращим чином, адже нарізки з дванадцятим раундом ще довго будуть у різних хітпарадах, оскільки бійці три хвилини стояли один навпроти одного й обмінювалися ударами.

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Берінчику.

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