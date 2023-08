Беринчик в сложном поединке победил Йигита

Денис Беринчик побил Йигита. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Во Вроцлаве завершился поединок чемпиона по версии WBO International Дениса Беринчика. Соперником украинца стал опытный швед Энтони Йигит.

Поединок завершился победой Беринчика, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что у Беринчика и Йигита есть своя история противостояний. Они боксировали на старте Олимпийских игр-2012 в Лондоне и тогда в равном бою выиграл украинец. По словам шведа, ему удалось дать Денису очень тяжелый поединок и поэтому он был удивлен предложению провести бой спустя 11 лет.

