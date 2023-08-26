Беринчик в сложном поединке победил Йигита
Во Вроцлаве завершился поединок чемпиона по версии WBO International Дениса Беринчика. Соперником украинца стал опытный швед Энтони Йигит.
Поединок завершился победой Беринчика, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что у Беринчика и Йигита есть своя история противостояний. Они боксировали на старте Олимпийских игр-2012 в Лондоне и тогда в равном бою выиграл украинец. По словам шведа, ему удалось дать Денису очень тяжелый поединок и поэтому он был удивлен предложению провести бой спустя 11 лет.
The pageantry in boxing is undefeated!— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023
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Обзор поединка
Первый раунд оказался очень неинтересным, поскольку боксеры провели его в разведке, и ни у кого не было большого преимущества.
Начиная со второго раунда Беринчик начал больше прессинговать соперника, прижимать того к канатам и атаковать на средней дистанции и в инфайтинге. Йигит работал вторым номером, пытался доставать украинца на контратаках.
К пятому раунду швед начал сильно уставать от такого натиска. Энтони все реже удавалось удачно контратаковать. К тому же у него открылось рассечение над глазом.
В концовке шестой трехминутки Беринчик потряс соперника. Но ему не хватило времени, чтобы развить успех.
В седьмом раунде Беринчик наконец затащил соперника в размены на ближней дистанции. Еще во время подготовки к бою с Артемом Лобовым на голых кулаках украинец натренировал этот элемент и снова его демонстрирует.
Девятый ранд остался за Йигитом, поскольку швед на контратаках смог отвечать ударами на прессинг украинца. В этом отрезке украинец в основном лишь давил оппонента к канатам и очень редко выбрасывал панчи.
Беринчик вернулся в 10-м раунде и к своему прессингу он подключил много ударов, которые беспокоили противника и позволили вчистую забрать трехминутку.
В одиннадцатом раунде Беринчик продолжил работать первым номером и разбивать своего оппонента. У Йигина уже мало что получалось, поскольку он берег силы на последние три минуты.
Двенадцатый раунд стал украшением всего вечера бокса. Боксеры стояли друг напротив друга и на ближней дистанции обменивались ударами. Подобное мы видели в боях Артуро Гатти.
Итогом поединка стала победа Беринчика единогласным решением судей: 117-111, 115-113, 116-112.
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