Беринчик в сложном поединке победил Йигита

Денис Беринчик побил Йигита. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Во Вроцлаве завершился поединок чемпиона по версии WBO International Дениса Беринчика. Соперником украинца стал опытный швед Энтони Йигит.

Поединок завершился победой Беринчика, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что у Беринчика и Йигита есть своя история противостояний. Они боксировали на старте Олимпийских игр-2012 в Лондоне и тогда в равном бою выиграл украинец. По словам шведа, ему удалось дать Денису очень тяжелый поединок и поэтому он был удивлен предложению провести бой спустя 11 лет.

The pageantry in boxing is undefeated!



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Обзор поединка

Первый раунд оказался очень неинтересным, поскольку боксеры провели его в разведке, и ни у кого не было большого преимущества.

Начиная со второго раунда Беринчик начал больше прессинговать соперника, прижимать того к канатам и атаковать на средней дистанции и в инфайтинге. Йигит работал вторым номером, пытался доставать украинца на контратаках.

К пятому раунду швед начал сильно уставать от такого натиска. Энтони все реже удавалось удачно контратаковать. К тому же у него открылось рассечение над глазом.

В концовке шестой трехминутки Беринчик потряс соперника. Но ему не хватило времени, чтобы развить успех.

В седьмом раунде Беринчик наконец затащил соперника в размены на ближней дистанции. Еще во время подготовки к бою с Артемом Лобовым на голых кулаках украинец натренировал этот элемент и снова его демонстрирует.

Девятый ранд остался за Йигитом, поскольку швед на контратаках смог отвечать ударами на прессинг украинца. В этом отрезке украинец в основном лишь давил оппонента к канатам и очень редко выбрасывал панчи.

Беринчик вернулся в 10-м раунде и к своему прессингу он подключил много ударов, которые беспокоили противника и позволили вчистую забрать трехминутку.

В одиннадцатом раунде Беринчик продолжил работать первым номером и разбивать своего оппонента. У Йигина уже мало что получалось, поскольку он берег силы на последние три минуты.

Двенадцатый раунд стал украшением всего вечера бокса. Боксеры стояли друг напротив друга и на ближней дистанции обменивались ударами. Подобное мы видели в боях Артуро Гатти.

Итогом поединка стала победа Беринчика единогласным решением судей: 117-111, 115-113, 116-112.

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