Берінчик у складному поєдинку переміг Їгіта

Денис Берінчик побив Їгіта. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У Вроцлаві завершився поєдинок чемпіона за версією WBO International Дениса Берінчика. Суперником українця став досвідчений швед Ентоні Їгіт.

Поєдинок завершився перемогою Берінчика, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що Берінчик та Їгіт мають свою історію протистоянь. Вони боксували на старті Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, і тоді в рівному бою виграв українець. За словами шведа, йому вдалося дати Денису дуже важкий поєдинок, і тому він був здивований пропозицією провести бій через 11 років.

