Берінчик у складному поєдинку переміг Їгіта
У Вроцлаві завершився поєдинок чемпіона за версією WBO International Дениса Берінчика. Суперником українця став досвідчений швед Ентоні Їгіт.
Поєдинок завершився перемогою Берінчика, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Берінчик та Їгіт мають свою історію протистоянь. Вони боксували на старті Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, і тоді в рівному бою виграв українець. За словами шведа, йому вдалося дати Денису дуже важкий поєдинок, і тому він був здивований пропозицією провести бій через 11 років.
The pageantry in boxing is undefeated!— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023
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Огляд поєдинку
Перший раунд виявився дуже нецікавим, оскільки боксери провели його у розвідці, й ні в кого не було великої переваги.
Починаючи з другого раунду Берінчик почав більше пресингувати суперника, притискати того до канатів і атакувати на середній дистанції та в інфайтингу. Їгіт працював другим номером, намагався діставати українця на контратаках.
До п'ятого раунду швед почав сильно втомлюватися від такого тиску. Ентоні все рідше вдавалося вдало контратакувати. До того ж у нього відкрилося розсічення над оком.
Наприкінці шостої трихвилинки Берінчик потряс суперника, але йому забракло часу, щоб розвинути успіх.
У сьомому раунді Берінчик нарешті затяг шведа в розміни на ближній дистанції. Ще під час підготовки до бою з Артемом Лобовим на голих кулаках українець натренував цей елемент та знову його демонструє.
Дев'ятий ранд залишився за Їгітом, оскільки швед на контратаках зміг відповісти ударами на пресинг українця. У цьому відрізку українець переважно лише тиснув опонента до канатів та дуже рідко викидав панчі.
Беринчик повернувся в 10-му раунді й до свого пресингу він приєднав багато ударів, які турбували противника і дозволили забрати трихвилинку.
В одинадцятому раунді Берінчик продовжив працювати першим номером та розбивати свого опонента. У Їгіта вже мало що виходило, оскільки він зберігав сили на останні три хвилини.
Дванадцятий раунд став окрасою всього вечора боксу. Боксери стояли один навпроти одного і на ближній дистанції обмінювалися ударами. Подібне ми бачили у боях Артуро Гатті.
Підсумком поєдинку стала перемога Берінчика одноголосним рішенням суддів: 117-111, 115-113, 116-112.
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