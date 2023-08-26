Берінчик у складному поєдинку переміг Їгіта

Денис Берінчик побив Їгіта. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У Вроцлаві завершився поєдинок чемпіона за версією WBO International Дениса Берінчика. Суперником українця став досвідчений швед Ентоні Їгіт.

Поєдинок завершився перемогою Берінчика, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Берінчик та Їгіт мають свою історію протистоянь. Вони боксували на старті Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, і тоді в рівному бою виграв українець. За словами шведа, йому вдалося дати Денису дуже важкий поєдинок, і тому він був здивований пропозицією провести бій через 11 років.

The pageantry in boxing is undefeated!



Watch #UsykDubois on TNT Sports Box Office https://t.co/V370fL8BxO pic.twitter.com/M3wIlnjArg — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Огляд поєдинку

Перший раунд виявився дуже нецікавим, оскільки боксери провели його у розвідці, й ні в кого не було великої переваги.

Починаючи з другого раунду Берінчик почав більше пресингувати суперника, притискати того до канатів і атакувати на середній дистанції та в інфайтингу. Їгіт працював другим номером, намагався діставати українця на контратаках.

До п'ятого раунду швед почав сильно втомлюватися від такого тиску. Ентоні все рідше вдавалося вдало контратакувати. До того ж у нього відкрилося розсічення над оком.

Наприкінці шостої трихвилинки Берінчик потряс суперника, але йому забракло часу, щоб розвинути успіх.

У сьомому раунді Берінчик нарешті затяг шведа в розміни на ближній дистанції. Ще під час підготовки до бою з Артемом Лобовим на голих кулаках українець натренував цей елемент та знову його демонструє.

Дев'ятий ранд залишився за Їгітом, оскільки швед на контратаках зміг відповісти ударами на пресинг українця. У цьому відрізку українець переважно лише тиснув опонента до канатів та дуже рідко викидав панчі.

Беринчик повернувся в 10-му раунді й до свого пресингу він приєднав багато ударів, які турбували противника і дозволили забрати трихвилинку.

В одинадцятому раунді Берінчик продовжив працювати першим номером та розбивати свого опонента. У Їгіта вже мало що виходило, оскільки він зберігав сили на останні три хвилини.

Дванадцятий раунд став окрасою всього вечора боксу. Боксери стояли один навпроти одного і на ближній дистанції обмінювалися ударами. Подібне ми бачили у боях Артуро Гатті.

Підсумком поєдинку стала перемога Берінчика одноголосним рішенням суддів: 117-111, 115-113, 116-112.

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