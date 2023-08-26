Беринчик — Йигит: прогноз на бой главного танцора в украинском боксе

Денис Беринчик и Энтони Йигит. Фото: К2 Promotions

26 августа в польском Вроцлаве олимпийский призер и топовый легковес Денис Беринчик проведет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона мира шведом Энтони Йигитом. В этом поединке Денис будет защищать пояс чемпиона по версии WBO International.

Портал Новини.LIVE представляет главный бой андеркарта на вечере бокса Александр Усик — Даниэль Дюбуа.

Читайте также:

Отметим, что у Беринчика и Йигита есть своя история противостояний. Они боксировали на старте Олимпийских игр-2012 в Лондоне и тогда спорно выиграл украинец. По словам Йигита, ему удалось дать Денису очень тяжелый поединок и поэтому он был удивлен предложению провести бой спустя 11 лет.

В своей профессиональной карьере Беринчик не проигрывал, выиграл 17 боев и девять завершил досрочно. У Йигита 26 побед, 10 нокаутом, три поражения, одна ничья.

Денис Беринчик

35-летний украинец запомнился как участник "Танцов со звездами", кулачных боев "Махач", а что же в боксе? На любительском ринге украинец выиграл серебро Олимпийских игр в Лондоне — это награда очень большого уровня. Однако в профессионалах у него еще не было боев за титул чемпиона мира.

Денис поздно перешел в профессиональный бокс. Когда его партнеры по команде Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик ушли в профи, Беринчик задержался. Созрев, он не уехал в США или Великобританию, а выбрал компанию К2 Promotions, среди клиентов которой есть Усик и все остальные, о ком забывают.

Долго Дениса вели к хорошим поединкам, но он добился этого. Сначала выиграл у бывшего претендента на титул Исы Чаниева, а затем одолел ветерана Ивана Менди. У Йигита по именам рекорд более узнаваем.

Энтони Йигит

31-летний шведский боксер за карьеру получил более внушительную оппозицию. В боксерской суперсерии дрался за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, но досрочно проиграл белорусу Ивану Баранчику.

В 2021-м у Йигита был бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе против Роландо Ромеро. Энтони сначала не сделал вес, а затем проиграл нокаутом. В апреле текущего года швед также досрочно проиграл топовому проспекту Кишону Дэвису.

Активом Йигита можно назвать победы над хорошим боксером первого полусреднего веса Сандором Мартином в 2017-м году. Также он выигрывал у бывшего чемпиона мира Демаркуса Корли, известных боксером Тома Шварцкопфа и Джо Хьюза.

Навыки

Йигит хорошо двигается на ногах, вынослив, техничен, имеет хорошую скорость и футворк. Проблема шведа в слабом подбородке, что с Беринчиком не будет играть существенной роли, и в том, что он ведется на провокации и может ввязываться в вязкую борьбу или размены ударами.

Беринчик в отличие от соперника в последнее время уже не сильно активен на ногах. Он все умеет делать, что и соперник, но просел в скорости и выносливости. Сейчас Денис чаще клинчует соперников, грязно боксирует и перебивает их в инфайтинге.

Прогноз

Беринчик начиная с первого раунда попытается навязать "грязный" бокс на ближней дистанции, с обилием клинчей, столкновений головами и возни. Если этот план не удастся, то соперник сможет разбивать его с дистанции.

Вероятно, бой продлится 12 раундов по итогам которого судьи отдадут победу Беринчику, ведь его промоутер является организатором поединка. Изменить результат может явная победа Йигита.

Напомним, Усик — Дюбуа: где и когда смотреть главный бой лета 2023 онлайн.

Усик удивил Дюбуа во время открытой тренировки: что сделал украинец.

Дюбуа побьет Усика: заявление промоутера британца.