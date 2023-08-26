Берінчик — Їгіт: прогноз на бій головного танцюриста в українському боксі

Денис Берінчик та Ентоні Їгіт. Фото: К2 Promotions

26 серпня в польському Вроцлаві олімпійський призер і топовий легковаговик Денис Берінчик проведе бій із колишнім претендентом на титул чемпіона світу шведом Ентоні Їгітом. У цьому поєдинку Денис захищатиме пояс чемпіона за версією WBO International.

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Зазначимо, що Беринчик і Їгіт мають свою історію протистоянь. Вони боксували на старті Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, і тоді спірно виграв українець. За словами Ентоні, йому вдалося дати Денису дуже важкий поєдинок, й тому він був здивований пропозицією провести бій через 11 років.

У своїй професійній кар'єрі Берінчик не програвав, виграв 17 боїв та дев'ять завершив достроково. У Їгіта 26 перемог, 10 нокаутом, три поразки, одна нічия.

Денис Берінчик

35-річний українець запам'ятався як учасник "Танців із зірками", кулачних боїв "Махач", а що ж у боксі? На аматорському рингу українець виграв срібло Олімпійських ігор у Лондоні — нагорода дуже великого рівня. Однак у професіоналах він ще не мав боїв за титул чемпіона світу.

Денис пізно перейшов у професійний бокс. Коли його партнери по команді Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик пішли у профі, Берінчик затримався. Дозрівши, він не поїхав до США чи Великобританії, а вибрав компанію К2 Promotions, серед клієнтів якої є Усик й всі інші, про кого забувають.

Довго Дениса вели до хороших поєдинків, але він досяг цього. Спочатку виграв у колишнього претендента на титул Іси Чанієва, а згодом здолав ветерана Івана Менді. У Їгіта за іменами рекорд більш впізнаваний.

Ентоні Їгіт

31-річний шведський боксер за кар'єру отримав кращу опозицію. У боксерській суперсерії бився за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у першій напівсередній вазі, але достроково програв білорусу Івану Баранчику.

2021-го Їгіт мав бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проти Роландо Ромеро. Ентоні спочатку не зробив вагу, а потім програв нокаутом. У квітні поточного року швед також достроково програв топовому проспекту Кішону Девісу.

Активом Їгіта можна назвати перемоги над хорошим боксером першої напівсередньої ваги Сандором Мартіном у 2017-му році. Також він вигравав у колишнього чемпіона світу Демаркуса Корлі, відомих боксерів Тома Шварцкопфа та Джо Хьюза.

Навички

Їгіт добре рухається на ногах, витривалий, технічний, має гарну швидкість і футворк. Проблема шведа у слабкому підборідді, що з Беринчиком не відіграватиме суттєвої ролі, й в тому, що він ведеться на провокації та може вплутуватися у в'язку боротьбу чи розміни ударами.

Берінчик, на відміну від суперника, останнім часом вже не сильно активний на ногах. Він усе вміє робити, що й суперник, але просів у швидкості та витривалості. Наразі Денис частіше клінчує суперників, брудно боксує та перебиває їх в інфайтингу.

Прогноз

Беринчик починаючи з першого раунду спробує нав'язати "брудний" бокс на ближній дистанції, з великою кількістю клінчів, зіткнень головами й метушні. Якщо цей план не вдасться, суперник зможе розбивати його з дистанції.

Ймовірно, бій триватиме 12 раундів, за підсумками якого судді віддадуть перемогу Берінчику, адже його промоутер є організатором поєдинку. Змінити результат може очевидна перемога Їгіта.

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