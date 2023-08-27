Настоящий берсерк: видео эпичного выхода Беринчика

Денис Беринчик — викинг. Фото: скриншот

Во Вроцлаве завершился чемпион по версии WBO International Денис Беринчик встретился со шведом Энтони Йигитом. Бой был реваншем за Олимпийские игры-2012, когда украинец выиграл в равном поединке.

Перед поединком Беринчик снова порадовал ярким выходом на бой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Денис Берінчик виходить в ринг з сокирою із написом Слава Україні! 🪓👀🇺🇦pic.twitter.com/soy6Ktvk0Y — XSPORT.ua (@xsport_ua) August 26, 2023

На этот раз Денис стал Викингом

К поединку со шведом Йигитом Беринчик подготовил костюм викинга, в котором появился на ринге.

Своим костюмом украинец показал, что будет агрессором в настоящей бескомпромиссной драке. Именно это у Дениса и получилось сделать лучшим образом, ведь нарезки с двенадцатым раундом еще долго будут в различных хитпарадах, поскольку бойцы три минуты стояли друг напротив друга и обменивались ударами.

По итогу 12 раундов все судьи отдали победу Беринчику.

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