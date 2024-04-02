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Суперник Динамо втратив шість гравців перед матчем із киянами

2 квітня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суперник Динамо втратив шість гравців перед матчем із киянами
Футболісти "Зорі" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Луганська "Зоря" продовжує готуватися до матчу проти київського "Динамо". Тренерський штаб команди не зможе виставити на гру з "біло-синіми" оптимальний склад.

Матч із "Динамо" пропустять одразу шість футболістів "Зорі", повідомляє "NV".

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Асистент наставника "Зорі" Младен Бартулович підтвердив інформацію про те, що кілька футболістів не братимуть участі у перенесеному матчі шостого туру УПЛ проти київського "Динамо". При цьому луганська команда розраховує відібрати очки у претендента на чемпіонський титул.

Антон Біль
Антон Біль у збірній України. Фото: instagram.com/antonbol3/

Хто не допоможе "Зорі" на полі

Футболісти "Зорі", які були орендовані у "Динамо", згідно з умовами угоди між клубами не зможуть вийти на поле. Також декількох гравців луганської команди травмовано. Наприклад, Роман Вантух отримав пошкодження у нещодавньому поєдинку з "Металістом 1925".

У тренерському штабі "Зорі" підтвердили, що у матчі з "Динамо" не зіграють Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слюсар, Ігор Горбач та Вікентій Волошин. Попри кадрові проблеми, перед гравцями "Зорі" постає завдання виграти поєдинок, який відбудеться у Києві 4 березня. 

За підсумками 22 турів "Зоря" посідає 12 місце у турнірній таблиці. Проте луганська команда має три матчі в запасі.

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Заря Луганськ

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