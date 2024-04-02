Гюндоган піде з Барселони, Де Йонг ще не прийняв рішення

Ілкай Гюндоган бореться за м'яч. Фото: Reuters/Bruna Casas

Під час літнього трансферного вікна склад "Барселони" серйозно зміниться. Деякі футболісти покинуть команду.

Лідери середньої лінії "синьо-гранатових" задумалися про зміну клубу, повідомляє Marca.

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Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган перейшов до "Барселони" минулого літа з "Манчестер Сіті" на правах вільного агента. Проте 33-річного футболіста розчаровано своїм вибором. Вже за декілька місяців він може перейти до одного з турецьких клубів, які пропонують Ілкаю вигідний контракт.

Френкі Де Йонг у матчі з "Атлетиком". Фото: Reuters/Vincent West

Хто ще піде з "Барселони"

Також про завершення етапу кар'єри у каталонській команді замислюється інший півзахисник. Френкі Де Йонг останніми роками став лідером середньої лінії каталонської команди. Він довго відмовляв іншим клубам, які намагалися "переманити" нідерландського футболіста, проте найближчого літа Френкі може погодитися на пропозицію "Баварії".

Близькі до зміни клубу такі гравці "Барселони", як Рафінья, Рональд Араухо та Сержі Роберто. При цьому керівництво каталонської команди збирається відпустити колишнього футболіста "Челсі" Маркоса Алонсо.

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