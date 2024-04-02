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Гюндоган уйдет из Барселоны, Де Йонг еще не принял решение

2 апреля 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гюндоган уйдет из Барселоны, Де Йонг еще не принял решение
Илкай Гюндоган борется за мяч. Фото: Reuters/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время летнего трансферного окна состав "Барселоны" серьезно изменится. Некоторые футболисты покинут команду. 

Лидеры средней линии "сине-гранатовых" задумались о смене клуба, сообщает Marca

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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перешел в "Барселону" прошлым летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. Однако 33-летний футболист разочарован своим выбором. Уже через несколько месяцев он может перейти в один из турецких клубов, которые предлагают Илкаю выгодный контракт. 

Фрэнки Де Йонг
Фрэнки Де Йонг в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Vincent West

Кто еще уйдет из "Барселоны" 

Также о завершении этапа карьеры в каталонской команде задумывается другой полузащитник. Фрэнки Де Йонг за последние годы стал лидером средней линии каталонской команды. Он долго отказывал другим клубам, которые пытались "переманить" нидерландского футболиста, однако ближайшим летом Фрэнки может согласиться на предложение "Баварии". 

Близки к смене клуба такие игроки "Барселоны", как Рафинья, Рональд Араухо и Сержи Роберто. При этом руководство каталонской команды собирается отпустить бывшего футболиста "Челси" Маркоса Алонсо. 

Напомним, клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ.  

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​​Ахметов лично договаривался с Жеваго о трансфере одного из талантов "Ворсклы".

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