Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ

Голкипер "Миная" Александр Кемкин. Фото: "Минай"

После выступлений украинских легионеров в топовых европейских чемпионатах поднялся интерес скаутов к УПЛ. Особое внимание приковано к голкиперам.

Как стало известно порталу "Футбол24", некоторые клубы обратили взгляд на "Минай".

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По информации источника, целью европейских клубов стал 21-летний игрок "Миная" Александр Кемкин.

Пока известно об интересе от клубов высших лиг Польши, Хорватии и Бельгии. Названия клубов источник не назвал.

Кроме иностранных клубов, воспитанником донецкого "Шахтера" также интересуются более состоятельные команды Украинской премьер-лиги.

В этом сезоне Кемкин сыграл в семи матчах за "Минай" и только в одном не пропускал. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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