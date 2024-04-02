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Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ

2 апреля 2024 07:03
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Агабекян Карен
редактор
Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ
Голкипер "Миная" Александр Кемкин. Фото: "Минай"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После выступлений украинских легионеров в топовых европейских чемпионатах поднялся интерес скаутов к УПЛ. Особое внимание приковано к голкиперам.

Как стало известно порталу "Футбол24", некоторые клубы обратили взгляд на "Минай".

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По информации источника, целью европейских клубов стал 21-летний игрок "Миная" Александр Кемкин.

Пока известно об интересе от клубов высших лиг Польши, Хорватии и Бельгии. Названия клубов источник не назвал.

Кроме иностранных клубов, воспитанником донецкого "Шахтера" также интересуются более состоятельные команды Украинской премьер-лиги.

В этом сезоне Кемкин сыграл в семи матчах за "Минай" и только в одном не пропускал. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 тысяч евро.

Напомним, Ярмоленко рассказал, готов ли и дальше играть за "Динамо".

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