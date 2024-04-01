Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский объяснил, почему недоволен игрой Динамо в матче с Ворсклой arrow

Шовковский объяснил, почему недоволен игрой Динамо в матче с Ворсклой

1 апреля 2024 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский объяснил, почему недоволен игрой Динамо в матче с Ворсклой
Александр Шовковский думает над тактикой на игру. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал ошибки в игре своей команды в Полтаве. "Бело-синие" разгромили "Ворсклу", но наставник столичной команды недоволен финальным счетом. 

Шовковский понимает, какие аспекты игры "Динамо" необходимо усовершенствовать, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УПЛ ТВ

Читайте также:

В поединке 22 тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве не смогла ничего противопоставить "Динамо". Матч несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги, однако это не помешало столичной команде забить сопернику пять голов. 

Владимир Бражко
Попов и Бражко празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Критика со стороны Шовковского

Главный тренер "Динамо" напомнил, что любой команде тяжело играть в Полтаве. Однако в этот раз "бело-синие" как будто "прошлись катком" по "Ворскле". Шовковский заявил, что игра получилась сложной для его команды несмотря на итоговый результат. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Наставник "бело-синих" уверен, что его подопечные могли забить больше голов, хотя похвалил футболистов за реализацию моментов. Шовковскому не понравилось то, что в одном из эпизодов игроки потеряли концентрацию и пропустили мяч в свои ворота. Тренер считает командировку футболистов в сборные причиной того, что "Динамо" не продемонстрировало свой лучший футбол. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

Ярмоленко рассказал, готов ли и дальше играть за "Динамо"

Партнеры Мудрика из "Челси" требуют уволить главного тренера.

Левандовский и Канселу не сыграют за "Барселону" в Эль Класико против "Реала".

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Александр Шовковский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК