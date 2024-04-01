Шовковский объяснил, почему недоволен игрой Динамо в матче с Ворсклой

Александр Шовковский думает над тактикой на игру. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал ошибки в игре своей команды в Полтаве. "Бело-синие" разгромили "Ворсклу", но наставник столичной команды недоволен финальным счетом.

Шовковский понимает, какие аспекты игры "Динамо" необходимо усовершенствовать, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УПЛ ТВ.

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В поединке 22 тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве не смогла ничего противопоставить "Динамо". Матч несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги, однако это не помешало столичной команде забить сопернику пять голов.

Попов и Бражко празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Критика со стороны Шовковского

Главный тренер "Динамо" напомнил, что любой команде тяжело играть в Полтаве. Однако в этот раз "бело-синие" как будто "прошлись катком" по "Ворскле". Шовковский заявил, что игра получилась сложной для его команды несмотря на итоговый результат.

Александр Шовковский наблюдает за игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Наставник "бело-синих" уверен, что его подопечные могли забить больше голов, хотя похвалил футболистов за реализацию моментов. Шовковскому не понравилось то, что в одном из эпизодов игроки потеряли концентрацию и пропустили мяч в свои ворота. Тренер считает командировку футболистов в сборные причиной того, что "Динамо" не продемонстрировало свой лучший футбол.

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