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Шовковський пояснив, чому незадоволений грою Динамо у матчі з Ворсклою

1 квітня 2024 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський пояснив, чому незадоволений грою Динамо у матчі з Ворсклою
Олександр Шовковський розмірковує над тактикою. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав помилки у грі своєї команди у Полтаві. "Біло-сині" розгромили "Ворсклу", але наставник столичної команди незадоволений фінальним рахунком.

Шовковський розуміє, які аспекти гри "Динамо" необхідно вдосконалити, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на УПЛ ТВ.

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У поєдинку 22 туру УПЛ "Ворскла" у Полтаві не змогла нічого протиставити "Динамо". Матч декілька разів переривався через повітряну тривогу, проте це не завадило столичній команді забити супернику п'ять голів.

Володимир Бражко
Попов та Бражко святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Критика з боку Шовковського

Головний тренер "Динамо" нагадав, що будь-якій команді важко грати у Полтаві. Однак цього разу "біло-сині" начебто "пройшлися ковзанкою" по "Ворсклі". Шовковський заявив, що гра вийшла складною для його команди, попри підсумковий результат.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський спостерігає за грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Наставник "біло-синіх" упевнений, що його підопічні могли забити більше голів, хоч похвалив футболістів за реалізацію моментів. Шовковському не сподобалося те, що в одному з епізодів гравці втратили концентрацію та пропустили м'яч у свої ворота. Тренер вважає відрядження футболістів у збірні причиною того, що "Динамо" не продемонструвало свій найкращий футбол.

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Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Олександр Шовковський

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