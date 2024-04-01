Шовковський пояснив, чому незадоволений грою Динамо у матчі з Ворсклою

Олександр Шовковський розмірковує над тактикою. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав помилки у грі своєї команди у Полтаві. "Біло-сині" розгромили "Ворсклу", але наставник столичної команди незадоволений фінальним рахунком.

Шовковський розуміє, які аспекти гри "Динамо" необхідно вдосконалити, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на УПЛ ТВ.

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У поєдинку 22 туру УПЛ "Ворскла" у Полтаві не змогла нічого протиставити "Динамо". Матч декілька разів переривався через повітряну тривогу, проте це не завадило столичній команді забити супернику п'ять голів.

Попов та Бражко святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Критика з боку Шовковського

Головний тренер "Динамо" нагадав, що будь-якій команді важко грати у Полтаві. Однак цього разу "біло-сині" начебто "пройшлися ковзанкою" по "Ворсклі". Шовковський заявив, що гра вийшла складною для його команди, попри підсумковий результат.

Олександр Шовковський спостерігає за грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Наставник "біло-синіх" упевнений, що його підопічні могли забити більше голів, хоч похвалив футболістів за реалізацію моментів. Шовковському не сподобалося те, що в одному з епізодів гравці втратили концентрацію та пропустили м'яч у свої ворота. Тренер вважає відрядження футболістів у збірні причиною того, що "Динамо" не продемонструвало свій найкращий футбол.

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