Партнери Мудрика з Челсі вимагають звільнити головного тренера

Михайло Мудрик та Мауріссіо Почеттіно. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У лондонському "Челсі" назріває справжній скандал, пов'язаний із головним тренером Мауріссіо Почеттіно. Частина футболістів збунтувалася проти фахівця.

Про конфлікт тренера та гравців повідомив портал HITC.

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Футболісти хочуть, щоб Почеттіно пішов

Йдеться не про всіх гравців, а про кількох авторитетних футболістів, які незадоволені ситуацією в команді.

Невдоволені футболісти зустрілися з керівництвом клубу та попросили замінити тренера після поточного сезону.

Останньою для них точкою кипіння стала нічия на "Стемфорд Брідж" проти "Бернлі". Команда грала у більшості й двічі вела у рахунку, але перемогти не змогла.

"Челсі" зараз займає 11-е місце в чемпіонаті Англії. Команда на чотири очки відстає від зони єврокубків, але має два матчі у запасі. При цьому команда зіграє у півфіналі Кубка Англії з "Манчестер Сіті".

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв у 31 матчі, забив шість м'ячів і зробив чотири асисти.

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