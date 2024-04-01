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Партнери Мудрика з Челсі вимагають звільнити головного тренера

1 квітня 2024 13:50
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Агабекян Карен
редактор
Партнери Мудрика з Челсі вимагають звільнити головного тренера
Михайло Мудрик та Мауріссіо Почеттіно. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У лондонському "Челсі" назріває справжній скандал, пов'язаний із головним тренером Мауріссіо Почеттіно. Частина футболістів збунтувалася проти фахівця.

Про конфлікт тренера та гравців повідомив портал HITC.

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Мауріс Почеттіно і Михайло Мудрік. Фото: "Челсі"

Футболісти хочуть, щоб Почеттіно пішов

Йдеться не про всіх гравців, а про кількох авторитетних футболістів, які незадоволені ситуацією в команді.

Невдоволені футболісти зустрілися з керівництвом клубу та попросили замінити тренера після поточного сезону.

Останньою для них точкою кипіння стала нічия на "Стемфорд Брідж" проти "Бернлі". Команда грала у більшості й двічі вела у рахунку, але перемогти не змогла.

"Челсі" зараз займає 11-е місце в чемпіонаті Англії. Команда на чотири очки відстає від зони єврокубків, але має два матчі у запасі. При цьому команда зіграє у півфіналі Кубка Англії з "Манчестер Сіті".

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв у 31 матчі, забив шість м'ячів і зробив чотири асисти.

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна, але не цього року — деталі.

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Левандовський та Канселу не зіграють за "Барселону" в Ель Класико проти "Реала".

"Жирона" з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у "Бетіса".

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно
українські легіонери (футбол)

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