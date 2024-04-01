Партнери Мудрика з Челсі вимагають звільнити головного тренера
У лондонському "Челсі" назріває справжній скандал, пов'язаний із головним тренером Мауріссіо Почеттіно. Частина футболістів збунтувалася проти фахівця.
Про конфлікт тренера та гравців повідомив портал HITC.
Футболісти хочуть, щоб Почеттіно пішов
Йдеться не про всіх гравців, а про кількох авторитетних футболістів, які незадоволені ситуацією в команді.
Невдоволені футболісти зустрілися з керівництвом клубу та попросили замінити тренера після поточного сезону.
Останньою для них точкою кипіння стала нічия на "Стемфорд Брідж" проти "Бернлі". Команда грала у більшості й двічі вела у рахунку, але перемогти не змогла.
"Челсі" зараз займає 11-е місце в чемпіонаті Англії. Команда на чотири очки відстає від зони єврокубків, але має два матчі у запасі. При цьому команда зіграє у півфіналі Кубка Англії з "Манчестер Сіті".
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв у 31 матчі, забив шість м'ячів і зробив чотири асисти.
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