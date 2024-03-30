Мудрик заробив пенальті, але Челсі втратили перемогу у більшості

Михайло Мудрик. Фото: Twitter/Reuters

Гравець збірної України Михайло Мудрик міг стати одним з героїв матчу проти "Бернлі", він заробив пенальті та його команда вела в рахунку, але втратила перемогу. Українець відіграв весь матч.

Яку оцінку отримав Мудрик за гру, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Пенальті Михайло заробив на 40-й хвилині. Лоренц Ассіньйон сфолив, надто агресивно вступивши в боротьбу за мʼяч та заробив вилучення через другу жовту. Після спорів червону за межами поля отримав й Венсан Компані. Вирок виконав Коул Палмер.

На початку другого тайму рахунок зрівняв Браунхілл. На 78-й після пасу Стерлінга знову відзначився Палмер. Але до кінця гри "Челсі" не тільки пропустили від О’Ші, але й ледве не пропустили. Джей Родрігес поцілив у попереччину.

Мудрик отримав високий бал

За матч Мудрик отримав від Whoscored другий найвищий бал 8,4. Більше тільки у Палмера 9,2.

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