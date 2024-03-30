Мудрик заробив пенальті, але Челсі втратили перемогу у більшості
Гравець збірної України Михайло Мудрик міг стати одним з героїв матчу проти "Бернлі", він заробив пенальті та його команда вела в рахунку, але втратила перемогу. Українець відіграв весь матч.
Яку оцінку отримав Мудрик за гру, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Пенальті Михайло заробив на 40-й хвилині. Лоренц Ассіньйон сфолив, надто агресивно вступивши в боротьбу за мʼяч та заробив вилучення через другу жовту. Після спорів червону за межами поля отримав й Венсан Компані. Вирок виконав Коул Палмер.
Dink. #CFC | #CheBur pic.twitter.com/32n5TtRT7B— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2024
На початку другого тайму рахунок зрівняв Браунхілл. На 78-й після пасу Стерлінга знову відзначився Палмер. Але до кінця гри "Челсі" не тільки пропустили від О’Ші, але й ледве не пропустили. Джей Родрігес поцілив у попереччину.
Мудрик отримав високий бал
За матч Мудрик отримав від Whoscored другий найвищий бал 8,4. Більше тільки у Палмера 9,2.
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