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Мудрик заробив пенальті, але Челсі втратили перемогу у більшості

30 березня 2024 19:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик заробив пенальті, але Челсі втратили перемогу у більшості
Михайло Мудрик. Фото: Twitter/Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Михайло Мудрик міг стати одним з героїв матчу проти "Бернлі", він заробив пенальті та його команда вела в рахунку, але втратила перемогу. Українець відіграв весь матч.

Яку оцінку отримав Мудрик за гру, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Пенальті Михайло заробив на 40-й хвилині. Лоренц Ассіньйон сфолив, надто агресивно вступивши в боротьбу за мʼяч та заробив вилучення через другу жовту. Після спорів червону за межами поля отримав й Венсан Компані. Вирок виконав Коул Палмер.

На початку другого тайму рахунок зрівняв Браунхілл. На 78-й після пасу Стерлінга знову відзначився Палмер. Але до кінця гри "Челсі" не тільки пропустили від О’Ші, але й ледве не пропустили. Джей Родрігес поцілив у попереччину. 

Мудрик отримав високий бал

За матч Мудрик отримав від Whoscored другий найвищий бал 8,4. Більше тільки у Палмера 9,2.

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Михайло Мудрик
Бернлі
Челсі
АПЛ

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