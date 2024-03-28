Таловеров назвал главную проблему Мудрика и пообещал ее исправить

Таловеров и Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

Защитник австрийской команды ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров пошутил над партнером по национальной команде. Футболист обратил внимание на главный недостаток Михаила Мудрика.

Таловеров пообещал найти способ устранить недостаток звездного игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна".

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Что не так с Мудриком

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу в решающем матче с Исландией незадолго до финального свистка арбитра. "Сине-желтые" добились успеха благодаря голу, который забил Мудрик. Михаил был одним из лучших футболистов в весенних матчах национальной команды и сумел помочь ей квалифицироваться на Евро-2024.

Михаил Мудрик подает угловой. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Однако Таловеров обратил внимание на недостаток Мудрика. Максим считает, что футболисту "Челси" необходимо поработать над тем, как он отмечает голы. "Не знаю, как, но сделаю все, чтобы научить этого козака праздновать", — написал Таловеров.

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