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Таловеров назвал главную проблему Мудрика и пообещал ее исправить

28 марта 2024 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Таловеров назвал главную проблему Мудрика и пообещал ее исправить
Таловеров и Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/maxitaloverov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник австрийской команды ЛАСК и сборной Украины Максим Таловеров пошутил над партнером по национальной команде. Футболист обратил внимание на главный недостаток Михаила Мудрика

Таловеров пообещал найти способ устранить недостаток звездного игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна". 

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Сборная Украины в квалификационном раунде отбора на Евро-2024 одержала две победы в двух матчах. Команда Сергея Ребров завоевала путевку на континентальное первенство. 

Что не так с Мудриком 

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу в решающем матче с Исландией незадолго до финального свистка арбитра. "Сине-желтые" добились успеха благодаря голу, который забил Мудрик. Михаил был одним из лучших футболистов в весенних матчах национальной команды и сумел помочь ей квалифицироваться на Евро-2024. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик подает угловой. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Однако Таловеров обратил внимание на недостаток Мудрика. Максим считает, что футболисту "Челси" необходимо поработать над тем, как он отмечает голы. "Не знаю, как, но сделаю все, чтобы научить этого козака праздновать", — написал Таловеров. 

Напомним, Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

"Жирона" трогательно поздравила Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024. 

Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Яремчук прокомментировал отмененный гол в ворота сборной Исландии.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Михаил Мудрик
Евро-2024
Максим Таловеров

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