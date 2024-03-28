Таловєров назвав головну проблему Мудрика та пообіцяв її виправити

Таловєров та Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

Захисник австрійської команди ЛАСК та збірної України Максим Таловєров пожартував з партнера з національної команди. Футболіст звернув увагу на головний недолік Михайла Мудрика.

Таловєров пообіцяв знайти спосіб усунути нестачу зіркового гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Взбірна".

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Що не так із Мудриком

Підопічні Сергія Реброва вирвали перемогу у вирішальному матчі з Ісландією незадовго до фінального свистка арбітра. "Синьо-жовті" досягли успіху завдяки голу, який забив Мудрик. Михайло був одним із найкращих футболістів у весняних матчах національної команди й зумів допомогти їй кваліфікуватися на Євро-2024.

Михайло Мудрик подає кутовий. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Проте Таловєров звернув увагу на незграбність Мудрика. Максим вважає, що футболісту "Челсі" необхідно попрацювати над тим, як він наголошує на голах. "Не знаю, як, але зроблю все, щоб навчити цього козака святкувати", — написав Таловєров.

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