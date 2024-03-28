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Таловєров назвав головну проблему Мудрика та пообіцяв її виправити

28 березня 2024 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Таловєров назвав головну проблему Мудрика та пообіцяв її виправити
Таловєров та Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/maxitaloverov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник австрійської команди ЛАСК та збірної України Максим Таловєров пожартував з партнера з національної команди. Футболіст звернув увагу на головний недолік Михайла Мудрика.

Таловєров пообіцяв знайти спосіб усунути нестачу зіркового гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Взбірна".

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Збірна України у кваліфікаційному раунді відбору на Євро-2024 здобула дві перемоги у двох матчах. Команда Сергія Ребров виборола путівку на континентальну першість.

Що не так із Мудриком

Підопічні Сергія Реброва вирвали перемогу у вирішальному матчі з Ісландією незадовго до фінального свистка арбітра. "Синьо-жовті" досягли успіху завдяки голу, який забив Мудрик. Михайло був одним із найкращих футболістів у весняних матчах національної команди й зумів допомогти їй кваліфікуватися на Євро-2024.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик подає кутовий. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Проте Таловєров звернув увагу на незграбність Мудрика. Максим вважає, що футболісту "Челсі" необхідно попрацювати над тим, як він наголошує на голах. "Не знаю, як, але зроблю все, щоб навчити цього козака святкувати", — написав Таловєров.

Нагадаємо, Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

"Шахтар" може продати молоду зірку у відомий клуб. 

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

"Жирона" зворушливо привітала Циганкова та Довбика з поїздкою на Євро-2024.

Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

Яремчук прокоментував скасований гол у ворота збірної Ісландії.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Михайло Мудрик
Євро-2024
Максим Таловєров

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