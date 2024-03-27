Циганкова та Мудрика порівняли з Мессі та Хаві — що відомо

Циганков забиває. Фото: Reters

Після успішного матчу проти Ісландії, лідерів збірної України Мудрика, Циганкова, Довбика, Яремчука та Зінченко порівняли із зірками "Барселони" часів Гвардіоли. Таку аналогію навів екс-гравець "Карпат" та "Закарпаття" Михайло Кополовець,

Також він дав прогноз на виступ українців на Євро-2024, передає Новини.LIVE.

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"У минулій грі рятівником став Яремчук. Він вийшов на поле, забив, віддав тоді асист і зробив результат. А тепер все зробив Циганков. Він виконав колосальний об’єм роботи. Він зробив цю гру. Забив і потім віддав на Судакова, коли той асистував на Мудрика. Циганков — це людина, яка вирішила долю поєдинку.

Михайло Кополовець. Фото: Минай

Приємно бачити, який зараз розкішний склад у збірної України. У нас є запас футболістів хорошого рівня. Не зрозуміло від кого чекати сюрпризів. Це як раніше у "Барселоні" були Мессі, Хаві, Іньєста. Суперники не знали від кого треба чекати небезпеки. А в нас зараз так можуть зіграти: Довбик, Мудрик, Судаков, Циганков, Яремчук, Зінченко", — каже Кополовець

Крім того він повідомив, що має привід пишатися ,адже не дивлячись на війну Україна показує такі високі результати.

Зінченко та Мудрик. Фото: Reuters

"Ми — воююча країна і ми граємо у футбол. Якби в іншій країні Європи була така ситуація, вони б грали у футбол взагалі? Німеччина грала би у футбол? Та не тільки німці, а будь-яка країна. А ми граємо, і добре це робимо. І не треба говорити, що багато збірників виступають за кордоном. Психологічно вони теж страждають. Вони бачать, що у їхній країні робиться. У них є тут сім’ї, близькі", — сказав експерт.

Україна — фаворит групи

Кополовець вважає, що Україна може виходити з групи на Євро-2024, адже серед суперників немає команд Топ-рівня. Навіть Бельгія останнім часом не показувала себе, як гранд Європейського футболу.

"Бельгія, Словаччина і Румунія? Ну вибачте мене. Я вважаю, що наша команда — фаворит групи. Те що вийшли — молодці. Ми дякуємо всі збірній за це. А там ми будемо вимагати, щоби збірна вийшла з групи. Ну суперники реально дозволяються це зробити. Подивіться, у нас немає Франції, Іспанії, Італії, Німеччини. В нас немає таких опонентів топових. Тож група нам під силу однозначно", — підсумував Михайло.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії.

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