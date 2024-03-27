Цыганкова и Мудрика сравнили с Месси и Хави — что известно

Цыганков забивает. Фото: Reters

После успешного матча против Исландии, лидеров сборной Украины Мудрика, Цыганкова, Довбика, Яремчука и Зинченко сравнили со звездами "Барселоны" времен Гвардиолы. Такую аналогию привел экс-игрок "Карпат" и "Закарпатье" Михаил Кополовец,

Также он дал прогноз на выступление украинцев на Евро-2024, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

"В прошлой игре спасителем стал Яремчук. Он вышел на поле, забил, отдал тогда ассист и сделал результат. А теперь все сделал Цыганков. Он выполнил колоссальный объем работы. Он сделал эту игру. Забил и потом отдал на Судакова, когда тот ассистировал на Мудрика.Цыганков — это человек, решивший судьбу поединка.

Михаил Кополовец. Фото: Минай

Приятно видеть, какой сейчас роскошный состав сборной Украины. У нас есть запас футболистов хорошего уровня. Непонятно, от кого ждать сюрпризов. Это как раньше в "Барселоне" были Месси, Хави, Иньеста. Соперники не знали от кого следует ожидать опасности. А у нас сейчас так могут сыграть: Довбык, Мудрик, Судаков, Цыганков, Яремчук, Зинченко", — говорит Кополовец.

Кроме того, он сообщил, что имеет повод гордиться, ведь, несмотря на войну, Украина показывает такие высокие результаты.

Зинченко и Мудрик. Фото: Reuters

"Мы — воюющая страна и мы играем в футбол. Если бы в другой стране Европы была такая ситуация, они бы играли в футбол вообще? Германия играла бы в футбол? Да не только немцы, а любая страна. А мы играем, и хорошо это делаем. И не надо говорить, что многие сборники выступают за границей. Психологически они тоже страдают. Они видят, что в их стране делается. У них есть семьи, близкие", — сказал эксперт.

Украина — фаворит группы

Кополовец считает, что Украина может выходить из группы на Евро-2024, ведь среди соперников нет команд Топ-уровня. Даже Бельгия в последнее время не показывала себя как гранд Европейского футбола.

"Бельгия, Словакия и Румыния? Ну, простите меня. Я считаю, что наша команда — фаворит группы". "То, что вышли - молодцы. Мы благодарим все сборные за это. А там мы будем требовать, чтобы сборная вышла из группы. Ну соперники реально разрешаются это сделать. Посмотрите, у нас нет Франции, Испании, Италии, Германии. У нас нет таких оппонентов" топовых. Так что группа нам по силам однозначно", — подытожил Михаил.

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

Мудрик в центре внимания известного клуба – за его игрой следят скауты.

"Жирона" трогательно приветствовала Цыганкова и Довбика с поездкой на Евро-2024.

Бражко рассказал, как Ребров выражался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.