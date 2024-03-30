Мудрик заработал пенальти, но Челси упустили победу в большинстве

Михаил Мудрик. Фото: Twitter/Reuters

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик мог стать одним из героев матча против "Бернли", заработав пенальти и его команда вела в счете, но потеряла победу. Украинец отыграл весь матч.

Какую оценку получил Мудрик за игру, читайте в материале Новини.LIVE.

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Пенальти Михаил заработал на 40-й минуте. Лоренц Асссион сфолил, слишком агрессивно вступив в борьбу за мяч и заработал удаление через вторую желтую. После спор красную за пределами поля получил и Венсан Компани. Приговор выполнил Коул Палмер.

В начале второго тайма счет сравнял Браунхилл. На 78-й после паса Стерлинга снова отличился Палмер. Но до конца игры "Челси" не только пропустили от О'Ши, но и едва ли не пропустили. Джей Родригес попал в перекладину.

Мудрик получил высокий балл

За матч Мудрик получил от Whoscored второй высокий балл 8,4. Больше только у Палмера 9,2.

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