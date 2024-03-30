Мудрик заработал пенальти, но Челси упустили победу в большинстве
Игрок сборной Украины Михаил Мудрик мог стать одним из героев матча против "Бернли", заработав пенальти и его команда вела в счете, но потеряла победу. Украинец отыграл весь матч.
Какую оценку получил Мудрик за игру, читайте в материале Новини.LIVE.
Пенальти Михаил заработал на 40-й минуте. Лоренц Асссион сфолил, слишком агрессивно вступив в борьбу за мяч и заработал удаление через вторую желтую. После спор красную за пределами поля получил и Венсан Компани. Приговор выполнил Коул Палмер.
Dink. #CFC | #CheBur pic.twitter.com/32n5TtRT7B- Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 марта 2024
В начале второго тайма счет сравнял Браунхилл. На 78-й после паса Стерлинга снова отличился Палмер. Но до конца игры "Челси" не только пропустили от О'Ши, но и едва ли не пропустили. Джей Родригес попал в перекладину.
Мудрик получил высокий балл
За матч Мудрик получил от Whoscored второй высокий балл 8,4. Больше только у Палмера 9,2.
Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.
Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.
Сборная Украины в сравнении с образцом пятилетней давности существенно выросла в цене.
Барселона предложила 17-летнему юниору контракт с клаусулой в 1 млрд евро
Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.
Читайте Новини.LIVE!