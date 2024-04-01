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Партнеры Мудрика из Челси требуют уволить главного тренера

1 апреля 2024 13:50
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Агабекян Карен
редактор
Партнеры Мудрика из Челси требуют уволить главного тренера
Михаил Мудрик и Мауриссио Почеттино. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В лондонском "Челси" назревает настоящий скандал, связанный с главным тренером Мауриссио Почеттино. Часть футболистов взбунтовалась против специалиста.

О конфликте тренера и игроков сообщил портал HITC.

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Мауриссио Почеттино и Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Футболисты хотят ухода Почеттино

Речь идет не о всех игроках, а об нескольких авторитетных футболистах, которые недовольны ситуацией в команде.

Недовольные футболисты встретились с руководством клуба и попросили заменить тренера после текущего сезона.

Последней для них точкой кипения стала ничья на "Стэмфорд Бридж" против "Бернли". Команда играла в большинстве и дважды вела в счете, но победить не смогла.

"Челси" на текущий момент занимает 11-е место в чемпионате Англии. Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, но имеет два матча в запасе. При этом команда сыграет в полуфинале Кубка Англии с "Манчестер Сити".

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл в 31 матча, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

Ярмоленко рассказал, готов ли и дальше играть за "Динамо"

Левандовский и Канселу не сыграют за "Барселону" в Эль Класико против "Реала".

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Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино
украинские легионеры (футбол)

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