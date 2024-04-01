Партнеры Мудрика из Челси требуют уволить главного тренера

Михаил Мудрик и Мауриссио Почеттино. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В лондонском "Челси" назревает настоящий скандал, связанный с главным тренером Мауриссио Почеттино. Часть футболистов взбунтовалась против специалиста.

О конфликте тренера и игроков сообщил портал HITC.

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Футболисты хотят ухода Почеттино

Речь идет не о всех игроках, а об нескольких авторитетных футболистах, которые недовольны ситуацией в команде.

Недовольные футболисты встретились с руководством клуба и попросили заменить тренера после текущего сезона.

Последней для них точкой кипения стала ничья на "Стэмфорд Бридж" против "Бернли". Команда играла в большинстве и дважды вела в счете, но победить не смогла.

"Челси" на текущий момент занимает 11-е место в чемпионате Англии. Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, но имеет два матча в запасе. При этом команда сыграет в полуфинале Кубка Англии с "Манчестер Сити".

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл в 31 матча, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

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