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Жена Роналду показала, на кого похожи дети футболиста

1 апреля 2024 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду показала, на кого похожи дети футболиста
Криштиану Роналду во время матча. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская модель Джорджина Родригес порадовала своих подписчиков новыми семейными фотографиями. Гражданская жена Криштиану Роналду показала, как подросли дети звездной пары. 

Девушка опубликовала трогательные снимки на своей странице в Instagram

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Криштиану Роналду продолжает удивлять своими бомбардирскими подвигами в Саудовской Аравии. В 25 туре местного чемпионата "Аль-Наср" дома обыграл "Аль-Таи" со счетом 5:1, португальский ветеран оформил хет-трик. Его команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Аль-Хиляля" на 12 очков. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес с дочерьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Семья поддержала Роналду 

Супруга португальца Джорджина Родригес посетила матч чемпионата Саудовской Аравии вместе со старшим сыном Криштиану-младшим. Вскоре после игры девушка показала, как сейчас выглядят все дети пары. 

"Моя жизнь! Все в папу", — подписала снимки Джорджина. Поклонники модели отметили, что каждая фотография буквально "пропитана" любовью детей к маме и наоборот. 

Джорджина Родригес
Сыновья Роналду вместе с мамой. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старшего сына, а также близнецов Матео и Еву родила суррогатная мать, а Алана Мартина и Белла Эсмеральда являются биологическими детьми футболиста и модели. 

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Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

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