Жена Роналду показала, на кого похожи дети футболиста

Криштиану Роналду во время матча. Фото: instagram.com/cristiano/

Испанская модель Джорджина Родригес порадовала своих подписчиков новыми семейными фотографиями. Гражданская жена Криштиану Роналду показала, как подросли дети звездной пары.

Девушка опубликовала трогательные снимки на своей странице в Instagram.

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Криштиану Роналду продолжает удивлять своими бомбардирскими подвигами в Саудовской Аравии. В 25 туре местного чемпионата "Аль-Наср" дома обыграл "Аль-Таи" со счетом 5:1, португальский ветеран оформил хет-трик. Его команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Аль-Хиляля" на 12 очков.

Джорджина Родригес с дочерьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Семья поддержала Роналду

Супруга португальца Джорджина Родригес посетила матч чемпионата Саудовской Аравии вместе со старшим сыном Криштиану-младшим. Вскоре после игры девушка показала, как сейчас выглядят все дети пары.

"Моя жизнь! Все в папу", — подписала снимки Джорджина. Поклонники модели отметили, что каждая фотография буквально "пропитана" любовью детей к маме и наоборот.

Сыновья Роналду вместе с мамой. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старшего сына, а также близнецов Матео и Еву родила суррогатная мать, а Алана Мартина и Белла Эсмеральда являются биологическими детьми футболиста и модели.

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