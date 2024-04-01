Жена Роналду показала, на кого похожи дети футболиста
Испанская модель Джорджина Родригес порадовала своих подписчиков новыми семейными фотографиями. Гражданская жена Криштиану Роналду показала, как подросли дети звездной пары.
Девушка опубликовала трогательные снимки на своей странице в Instagram.
Криштиану Роналду продолжает удивлять своими бомбардирскими подвигами в Саудовской Аравии. В 25 туре местного чемпионата "Аль-Наср" дома обыграл "Аль-Таи" со счетом 5:1, португальский ветеран оформил хет-трик. Его команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Аль-Хиляля" на 12 очков.
Семья поддержала Роналду
Супруга португальца Джорджина Родригес посетила матч чемпионата Саудовской Аравии вместе со старшим сыном Криштиану-младшим. Вскоре после игры девушка показала, как сейчас выглядят все дети пары.
"Моя жизнь! Все в папу", — подписала снимки Джорджина. Поклонники модели отметили, что каждая фотография буквально "пропитана" любовью детей к маме и наоборот.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старшего сына, а также близнецов Матео и Еву родила суррогатная мать, а Алана Мартина и Белла Эсмеральда являются биологическими детьми футболиста и модели.
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