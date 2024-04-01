Дружина Роналду показала, на кого схожі діти футболіста

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: instagram.com/cristiano/

Іспанська модель Джорджіна Родрігес порадувала своїх підписників новими сімейними фотографіями. Дружина Кріштіану Роналду показала, як виросли діти зіркової пари.

Дівчина опублікувала зворушливі знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Кріштіану Роналду продовжує дивувати своїми бомбардирськими подвигами у Саудівській Аравії. У 25-му турі місцевого чемпіонату "Аль-Наср" вдома обіграв "Аль-Таї" з рахунком 5:1, португальський ветеран оформив хет-трик. Його команда посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Аль-Хіляля" на 12 балів.

Джорджина Родрігес із дочками. Фото: instagram.com/georginagio/

Сім'я підтримала Роналду

Дружина португальця Джорджина Родрігес відвідала матч чемпіонату Саудівської Аравії разом зі старшим сином Кріштіану-молодшим. Незабаром після гри дівчина показала, як зараз виглядають усі діти пари.

"Моє життя! Все в тата", — підписала знімки Джорджина. Шанувальники моделі зазначили, що кожна фотографія буквально "просочена" любов'ю дітей до мами й навпаки.

Сини Роналду разом із мамою. Фото: instagram.com/georginagio/

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес виховують п'ятьох дітей. Старшого сина, а також близнюків Матео та Єву народила сурогатна мати, а Алана Мартіна та Белла Есмеральда є біологічними дітьми футболіста та моделі.

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