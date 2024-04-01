Дружина Роналду показала, на кого схожі діти футболіста
Іспанська модель Джорджіна Родрігес порадувала своїх підписників новими сімейними фотографіями. Дружина Кріштіану Роналду показала, як виросли діти зіркової пари.
Дівчина опублікувала зворушливі знімки на своїй сторінці в Instagram.
Кріштіану Роналду продовжує дивувати своїми бомбардирськими подвигами у Саудівській Аравії. У 25-му турі місцевого чемпіонату "Аль-Наср" вдома обіграв "Аль-Таї" з рахунком 5:1, португальський ветеран оформив хет-трик. Його команда посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Аль-Хіляля" на 12 балів.
Сім'я підтримала Роналду
Дружина португальця Джорджина Родрігес відвідала матч чемпіонату Саудівської Аравії разом зі старшим сином Кріштіану-молодшим. Незабаром після гри дівчина показала, як зараз виглядають усі діти пари.
"Моє життя! Все в тата", — підписала знімки Джорджина. Шанувальники моделі зазначили, що кожна фотографія буквально "просочена" любов'ю дітей до мами й навпаки.
Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес виховують п'ятьох дітей. Старшого сина, а також близнюків Матео та Єву народила сурогатна мати, а Алана Мартіна та Белла Есмеральда є біологічними дітьми футболіста та моделі.
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