Клуби із трьох країн Євросоюзу стежать за молодим українським голкіпером аутсайдера УПЛ

Голкіпер "Минаю" Олександр Кемкін. Фото: "Минай"

Після виступів українських легіонерів в топових європейських чемпіонатах піднявся інтерес скаутів до УПЛ. Особлива увага прикута до голкіперів.

Як стало відомо порталу "Футбол24", деякі клуби звернули погляд на "Минай".

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За інформацією джерела, ціллю європейських клубів став 21-річний гравець "Минаю" Олександр Кемкін.

Наразі відомо про інтерес від клубів вищих ліг Польщі, Хорватії та Бельгії. Назви клубів джерело не назвало.

Крім іноземних клубів, вихованцем донецького "Шахтаря" також цікавляться більш заможні команди Української премʼєр-ліги.

Цього сезону Кемкін зіграв у семи матчах за "Минай" й лише в одному не пропускав. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 50 тисяч євро.

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