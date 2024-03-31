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​​Ахметов лично договаривался с Жеваго о трансфере одного из талантов Ворсклы

31 марта 2024 16:24
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Агабекян Карен
редактор
​​Ахметов лично договаривался с Жеваго о трансфере одного из талантов Ворсклы
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Самым дорогим голкипером, которого когда-либо покупал донецкий "Шахтер", является Дмитрий Ризник, за которого заплатили "Ворскле" 3 млн евро. При этом переговоры между клубами были непростыми.

На определенном этапе даже пришлось договариваться лично президентам Ринату Ахметову и Константину Жеваго. О своем переходе Ризнык рассказал в комментарии "Украинскому футболу".

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Дмитрий Ризнык
Футболист "Шахтера" Дмитрий Ризнык после трансфера из "Ворсклы". Фото: "Шахтер"

Ахметов договаривался с Жеваго

По словам Ризныка, "Шахтер" был настойчивее иностранных клубов, которые могли им интересоваться. При этом Дмитрий не разглашает информацию о том, с какими командами вели переговоры.

"Это очень серьезные средства и серьезный трансфер. Лично президенты клубов контактировали, спортивные директора, высшее руководство "Ворсклы" вело переговоры с "Шахтером". Я в этой ситуации долго не сомневался, вопрос не в моих условиях или пожеланиях был. Рад, что в итоге все решилось", — сказал Ризнык.

Также голкипер отметил, что все стороны остались довольны его трансфером. Та же "Ворскла" получила хорошие средства за игрока, которые ушли на проблемный бюджет.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Украинец Богачук уничтожил своего соперника и стал временным чемпионом мира по боксу.

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с Реалом".

Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.

футбол
Ринат Ахметов
Константин Жеваго
ФК Шахтер
Дмитрий Ризнык

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