​​​​​​​Ахметов особисто домовлявся з Жеваго про трансфер одного з талантів Ворскли

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. Фото: "Шахтар"

Найдорожчим голкіпером, якого коли-небудь купував донецький "Шахтар" є Дмитро Різник, за якого заплатили "Ворсклі" 3 млн євро. При цьому перемовини між клубами були непростими.

На певному етапі навіть прийшлось домовлятися особисто президентам Рінату Ахметову та Костянтину Жеваго. Про свій перехід Різник розповів в коментарі "Українському футболу".

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Ахметов домовлявся з Жеваго

За словами Різника, "Шахтар" був більш наполегливим ніж іноземні клуби, які могли ним цікавитись. При цьому Дмитро не розголошує інформацію щодо того, з якими командами вели перемовини.

"Це дуже серйозні кошти та серйозний трансфер. Особисто президенти клубів контактували, спортивні директори, вище керівництво "Ворскли" вело перемовини з "Шахтарем". Я в цій ситуації довго не сумнівався, питання не в моїх умовах чи побажаннях було. Радий, що в підсумку все вирішилося", — сказав Різник.

Також голкіпер зазначив, що всі сторони залишились задоволені його трансфером. Та ж "Ворскла" отримала хороші кошти за гравця, які пішли в проблемний бюджет.

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