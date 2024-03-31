Ахметов особисто домовлявся з Жеваго про трансфер одного з талантів Ворскли
Найдорожчим голкіпером, якого коли-небудь купував донецький "Шахтар" є Дмитро Різник, за якого заплатили "Ворсклі" 3 млн євро. При цьому перемовини між клубами були непростими.
На певному етапі навіть прийшлось домовлятися особисто президентам Рінату Ахметову та Костянтину Жеваго. Про свій перехід Різник розповів в коментарі "Українському футболу".
Ахметов домовлявся з Жеваго
За словами Різника, "Шахтар" був більш наполегливим ніж іноземні клуби, які могли ним цікавитись. При цьому Дмитро не розголошує інформацію щодо того, з якими командами вели перемовини.
"Це дуже серйозні кошти та серйозний трансфер. Особисто президенти клубів контактували, спортивні директори, вище керівництво "Ворскли" вело перемовини з "Шахтарем". Я в цій ситуації довго не сумнівався, питання не в моїх умовах чи побажаннях було. Радий, що в підсумку все вирішилося", — сказав Різник.
Також голкіпер зазначив, що всі сторони залишились задоволені його трансфером. Та ж "Ворскла" отримала хороші кошти за гравця, які пішли в проблемний бюджет.
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