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​​​​​​​Ахметов особисто домовлявся з Жеваго про трансфер одного з талантів Ворскли

31 березня 2024 16:24
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Ахметов особисто домовлявся з Жеваго про трансфер одного з талантів Ворскли
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Найдорожчим голкіпером, якого коли-небудь купував донецький "Шахтар" є Дмитро Різник, за якого заплатили "Ворсклі" 3 млн євро. При цьому перемовини між клубами були непростими.

На певному етапі навіть прийшлось домовлятися особисто президентам Рінату Ахметову та Костянтину Жеваго. Про свій перехід Різник розповів в коментарі "Українському футболу".

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Футболіст "Шахтаря" Дмитро Різник після трансферу із "Ворскли". Фото: "Шахтар"

Ахметов домовлявся з Жеваго

За словами Різника, "Шахтар" був більш наполегливим ніж іноземні клуби, які могли ним цікавитись. При цьому Дмитро не розголошує інформацію щодо того, з якими командами вели перемовини.

"Це дуже серйозні кошти та серйозний трансфер. Особисто президенти клубів контактували, спортивні директори, вище керівництво "Ворскли" вело перемовини з "Шахтарем". Я в цій ситуації довго не сумнівався, питання не в моїх умовах чи побажаннях було. Радий, що в підсумку все вирішилося", — сказав Різник.

Також голкіпер зазначив, що всі сторони залишились задоволені його трансфером. Та ж "Ворскла" отримала хороші кошти за гравця, які пішли в проблемний бюджет.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

футбол
Рінат Ахметов
Костянтин Жеваго
ФК Шахтар
Дмитро Різник

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