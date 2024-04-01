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Київське Динамо дограє скандальний матч — відомі місце та дата

1 квітня 2024 18:35
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Агабекян Карен
редактор
Київське Динамо дограє скандальний матч — відомі місце та дата
Футболісти київського "Динамо" в УПЛ. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ужгородський "Мінай" та київське "Динамо" дізналися, коли зіграють матч 16-го туру Української прем'єр-ліги. Командам потрібно зіграти 88 хвилин та доданий час.

Про призначену дату та місце поєдинку повідомив портал dynamo.kiev.ua.

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Матч "Минай" — "Динамо" стартував у грудні 2023 року і був перерваний на другій хвилині через повітряну тривогу. Коли вона завершилася, гру не змогли дограти через відсутність на стадіоні штучного освітлення.

Вболівальники Динамо Київ
Уболівальники на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Фото: "Динамо" Київ

Де пройде матч "Минай" — "Динамо"

Коли не відбулася перша гра, у "Динамо" та "Минаї" не могли домовитися, де її дограти. Кияни наполягали на столиці, а хазяї на домашньому стадіоні.

За інформацією джерела "Минай" та "Динамо" дограють матч 17 квітня у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Микола Шапаренко
Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Зазначимо, що переговори між клубами тривали протягом останніх днів. У ході діалогу "Мінай" прийняв аргументи киян.

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футбол
Збірна України з футболу
Минай
вболівальники

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