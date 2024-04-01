Київське Динамо дограє скандальний матч — відомі місце та дата
Ужгородський "Мінай" та київське "Динамо" дізналися, коли зіграють матч 16-го туру Української прем'єр-ліги. Командам потрібно зіграти 88 хвилин та доданий час.
Про призначену дату та місце поєдинку повідомив портал dynamo.kiev.ua.
Матч "Минай" — "Динамо" стартував у грудні 2023 року і був перерваний на другій хвилині через повітряну тривогу. Коли вона завершилася, гру не змогли дограти через відсутність на стадіоні штучного освітлення.
Де пройде матч "Минай" — "Динамо"
Коли не відбулася перша гра, у "Динамо" та "Минаї" не могли домовитися, де її дограти. Кияни наполягали на столиці, а хазяї на домашньому стадіоні.
За інформацією джерела "Минай" та "Динамо" дограють матч 17 квітня у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Зазначимо, що переговори між клубами тривали протягом останніх днів. У ході діалогу "Мінай" прийняв аргументи киян.
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