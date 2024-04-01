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Киевское Динамо доиграет скандальный матч — известны место и дата

1 апреля 2024 18:35
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Агабекян Карен
редактор
Киевское Динамо доиграет скандальный матч — известны место и дата
Футболисты киевского "Динамо" в УПЛ. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ужгородский "Минай" и киевское "Динамо" узнали, когда сыграют матч 16-го тура Украинской премьер-лиги. Командам нужно сыграть 88 минут и добавленное время.

О назначенной дате и месте поединка сообщил портал dynamo.kiev.ua.

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Матч "Минай" — "Динамо" стартовал в декабре 2023 года и был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги. Когда она завершилась, то игру не смогли доиграть из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения.

Болельщики Динамо Киев
Болельщики на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Фото: "Динамо" Киев

Где пройдет матч "Минай" — "Динамо"

Когда не состоялась первая игра, в "Динамо" и "Минае" не могли договориться, где ее доиграть. Киевляне настаивали на столице, а хозяева на домашнем стадионе.

По информации источника "Минай" и "Динамо" доиграют матч 17 апреля в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Николай Шапаренко
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Отметим, что переговоры между клубами длились в течение последних дней. В ходе диалога "Минай" принял аргументы киевлян.

Напомним, Ярмоленко рассказал, готов ли и дальше играть за "Динамо"

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Сборная Украины по футболу
Минай
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