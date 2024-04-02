Соперник Динамо потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами

Футболисты "Зари" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганская "Заря" продолжает готовиться к матчу против киевского "Динамо". Тренерский штаб команды не сможет выставить на игру с "бело-синими" оптимальный состав.

Матч с "Динамо" пропустят сразу шесть футболистов "Зари", сообщает "NV".

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Ассистент наставника "Зари" Младен Бартулович подтвердил информацию о том, что несколько футболистов не примут участия в перенесенном матче шестого тура УПЛ против киевского "Динамо". При этом луганская команда рассчитывает отобрать очки у претендента на чемпионский титул.

Антон Боль в сборной Украины. Фото: instagram.com/antonbol3/

Кто не поможет "Заре" на поле

Футболисты "Зари", которые были арендованы в "Динамо", согласно условиям соглашения между клубами не смогут выйти на поле. Также несколько игроков луганской команды травмированы. Например, Роман Вантух получил повреждение в недавнем поединке с "Металлистом 1925".

В тренерском штабе "Зари" подтвердили, что в матче с "Динамо" не сыграют Александр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесарь, Игорь Горбач и Викентий Волошин. Несмотря на кадровые проблемы, перед игроками "Зари" стоит задача выиграть поединок, который состоится в Киеве 4 марта.

По итогам 22 туров "Заря" занимает 12 место в турнирной таблице. Однако у луганской команды есть три матча в запасе.

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