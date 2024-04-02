Отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб
Форвард сборной Украины Артем Довбик может уйти из "Жироны" всего через год после трансфера в испанскую команду. В услугах игрока заинтересованы многие европейские клубы.
Первый тренер украинца Алексей Блоха назвал команду, в которой бомбардира хочет видеть его собственный отец, сообщает "Украинский футбол".
В сезоне 2023/2024 Артем Довбик забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Украинец уже вписал свое имя в историю "Жироны" и всей Ла Лиги. Он продолжает бороться за титул самого результативного нападающего в испанском первенстве.
Трансфер Довбика в "МЮ"
Бывший тренер форварда Алексей Блоха считает, что фактурный футболист готов перейти в один из топ-клубов Европы. По словам наставника, отец Артема мечтает, чтобы его сын попробовал силы в английском "Манчестер Юнайтед".
"Лично мне не нравится стиль игры "красных дьяволов". Он слишком жесткий. Довбику больше подходит футбол "Манчестер Сити", хотя будет сложно конкурировать с Эрлингом Холанном. Однако у Андрея Лунина получилось выиграть конкуренцию в "Реале", так что все возможно", — объяснил тренер.
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