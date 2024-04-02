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Отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб

2 апреля 2024 11:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб
Артем Довбик с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик может уйти из "Жироны" всего через год после трансфера в испанскую команду. В услугах игрока заинтересованы многие европейские клубы.

Первый тренер украинца Алексей Блоха назвал команду, в которой бомбардира хочет видеть его собственный отец, сообщает "Украинский футбол".

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В сезоне 2023/2024 Артем Довбик забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Украинец уже вписал свое имя в историю "Жироны" и всей Ла Лиги. Он продолжает бороться за титул самого результативного нападающего в испанском первенстве. 

Артем Довбик
Артем Довбик празднует победу "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика в "МЮ" 

Бывший тренер форварда Алексей Блоха считает, что фактурный футболист готов перейти в один из топ-клубов Европы. По словам наставника, отец Артема мечтает, чтобы его сын попробовал силы в английском "Манчестер Юнайтед". 

"Лично мне не нравится стиль игры "красных дьяволов". Он слишком жесткий. Довбику больше подходит футбол "Манчестер Сити", хотя будет сложно конкурировать с Эрлингом Холанном. Однако у Андрея Лунина получилось выиграть конкуренцию в "Реале", так что все возможно", — объяснил тренер. 

Напомним, Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение. 

Клубы из трех стран Евросоюза следят за молодым украинским голкипером аутсайдера УПЛ.  

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Жена Роналду показала, на кого похожи дети футболиста. 

​​Ахметов лично договаривался с Жеваго о трансфере одного из талантов "Ворсклы".

спорт
футбол
Артем Довбик
Манчестер Юнайтед
Жирона

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